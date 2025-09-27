Sales Executive till Projektportalen
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Projektportalen söker en nyfiken och målmedveten Sales Executive som vill växa i ett erfaret team. Du kommer att spela en viktig roll i att hitta nya affärsmöjligheter och boka in relevanta kundmöten - med ett uppskattat system och ett starkt varumärke i ryggen!
OM TJÄNSTEN
Projektportalen är ett svenskt SaaS-bolag som föddes ur en enkel idé - att göra bygg- och installationsbranschen både effektivare och roligare att arbeta i. Från våra rötter i projektledning och branschen har vi vuxit till en plattform som idag hjälper branschen att samarbeta smartare för mer lönsamma byggprojekt. Projektportalen har en kultur där driv, engagemang och resultat möter öppenhet, nyfikenhet och glädje - och nu tar vi nästa steg i vår tillväxtresa där vi söker dig som vill växa tillsammans med oss.
Projektportalen utökar nu sin personalstyrka ytterligare för att bibehålla och utöka deras tillväxt. Som en del av denna satsning kommer de närmsta året utöka säljstyrkan med flertalet Sales Executives som kommer tillhöra deras sälj- och marknadsteam. Teamet består idag av två seniora Portalare, som samtliga varit nyckelspelare för Projektportalens framgång, likt du förväntas bli. Teamet är högpresterande och gemensamt brinner de för att nå resultat och skapa värde för såväl deras kunder och organisationen.
Du erbjuds
• Generösa förmåner
• Kompetenta kollegor
• Gedigen onboarding
• Möjlighet att växa på bolaget
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som Sales Executive blir du en nyckelspelare i deras tillväxtresa. Du kommer att arbeta uppsökande med att prospektera och boka möten med nya potentiella kunder. Med telefonen som ditt främsta verktyg och ett tydligt mål i sikte, är din uppgift att skapa intresse, öppna dörrar och lägga grunden för nya affärer.
Till en början fokuserar du på att boka möten till deras mer seniora säljare och följer med ut för att lära dig säljpitchen, branschen och kundernas behov. När du har bokat ett antal möten och visat att du behärskar dialogen, kommer du successivt att ta över och driva dina egna kundmöten.
Du kommer att arbeta strukturerat med en definierad kundbas och ha ett nära samarbete med deras marknadsteam för att bearbeta kunderna via flera kanaler. Arbetet sker främst från kontoret, där du blir en del av ett engagerat, tävlingsinriktat och energifyllt säljteam som gillar att ha kul tillsammans och som stöttar varandra i vardagen. För rätt person är det här en instegsroll med en tydlig utvecklingsplan med möjligheter att växa in i en mer senior roll eller ta ansvar som teamlead.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet från försäljning, där telefonen använts som främsta verktyg
• Har någon form av branscherfarenhet med insyn och förståelse för våra kunders vardag (ex. arbetat på byggföretag, grossist eller leverantör alternativt varit elektriker, montör eller liknande)
• Flytande i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från SaaS-lösningar
För att lyckas i rollen:
Tror vi att du är en härlig person med gott renommé i branschen. Du har en positiv inställning till livet och jobb generellt och kommer därför passa bra in i vårt nuvarande team. Du drivs av relationsskapande försäljning och strävar alltid efter att överträffa gårdagen. Du sätter laget före jaget och kommer gärna med egna initiativ, samt arbetar strukturerat för att uppnå dina mål.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Projektportalen här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9529619