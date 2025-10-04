Sales Executive till innovativa Clinvvo
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och förändra hur vården fungerar - på riktigt? Som Sales Executive hos Clinvvo är du med och revolutionerar hälsovården med innovativa HealthTech-lösningar. Vi söker dig som vill bidra till att förbättra människors liv genom att driva försäljning och bygga långsiktiga kundrelationer inom primärvården!
OM TJÄNSTEN
Clinvvo är en svensk Health-Tech Startup som kombinerar klinisk expertis med smart teknologi. Bolaget har byggt en AI-driven SaaS-plattform som hjälper vårdgivare att digitalisera sin vård - under sitt eget varumärke. Resultatet? Smidigare arbetsflöden, nöjdare patienter och lägre kostnader. Clinvvo är ett litet, snabbfotat team som gillar att ta saker från idé till verklighet. Här får du stort ansvar från start, och möjlighet att påverka både strategi och kundrelationer. Clinvvo används redan av ledande kliniker i Sverige - nu är det dags att ta Norden med storm. I rollen som Sales Executive kommer du att vara en nyckelperson i Clinvvos tillväxtresa, med fokus på att etablera och utveckla kundrelationer inom primärvården. Du kommer att ansvara för hela säljcykeln och bidra till att Clinvvos innovativa lösningar når ut till fler vårdgivare. I den här rollen kommer du främst att arbeta remote och utgå från ditt hemmakontor.
Du erbjuds bland annat:
• En dynamisk arbetsplats där idéer snabbt blir verklighet och där du har direkt påverkan på både produkt och strategi
• Grundlön, samt attraktiv prestationsbaserad bonusmodell
• Möjlighet att bli en del av ett snabbväxande Health-Techbolag som formar framtidens digitala vård
• Självständighet, ansvar och möjlighet att påverka bolagets tillväxt direkt
• Resor inom Sverige och Norden och möjlighet att träffa kundersamt delta i branschevent runtom i regionen
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bygga relationer med kliniker, vårdgivare och beslutsfattare - och ta affären hela vägen från första kontakt till stängd deal. Du kommer bland annat att:
• Hitta och driva nya affärsmöjligheter med kliniker, journalsystem och vårdgivare
• Driva hela säljresan från prospektering till avslut
• Skapa starka relationer med beslutsfattare - från klinikchefer till IT-ansvariga
• Samarbeta med produkt- och implementationsteamet för att säkerställa smidig onboarding och kundnöjdhet
• Bidra med insikter från marknaden som hjälper oss vässa både produkt och strategi
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av försäljning - med fördel inom Health-Tech, Medtech eller SaaS-lösningar
• Har god inblick i det svenska vårdsystemet, och gärna lite insyn i hur det fungerar i Norden
• Är kommunikativ och har en stark förhandlingsförmåga
• Har förmåga att arbeta självständigt och målinriktat
• Är flytande i svenska och engelska då båda språken förekommer i arbetet, fler språk är ett plus
• Möjlighet att resa inom Sverige och Norden vid behov
Vidare ser vi även att du är driven och trivs med att arbeta mot högt uppsatta mål, samt är uthållig under resans gång. Du tar ansvar över din egen prestation och har en naturlig förmåga att skapa förtroende i samtal. Du är nyfiken, lyhörd och lösningsorienterad för att på bästa sätt kunna möta kundernas behov.
Det är meriterande om du har
• Etablerat nätverk inom primärvården
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten och resultatorienterad
• Ansvarstagande
• Tillitsfull och relationsskapande
• Självgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114930". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9540647