Sales Executive Tech & Media
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Stockholm / Heltid
Ett nystartat försäljningsbolag inom tech och media söker en Sales Executive som vill kombinera affärsutveckling med försäljning av digitala produkter.
Om rollen:
Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, från prospektering och kundmöten till pitch och avslut. Du identifierar nya möjligheter, bygger relationer och bidrar till företagets expansion på den nordiska marknaden.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning
Är självgående, resultatorienterad och analytisk
Har intresse för tech, digitala medier eller SaaS-lösningar
Trivs i ett högt tempo och med ett varierat arbete
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön med provision
Spännande och dynamisk arbetsmiljö
Möjlighet till snabb karriärutvecklingPubliceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner. Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9672322