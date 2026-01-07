Sales Executive Tech & Media

Ett nystartat försäljningsbolag inom tech och media söker en Sales Executive som vill kombinera affärsutveckling med försäljning av digitala produkter.
Om rollen:
Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, från prospektering och kundmöten till pitch och avslut. Du identifierar nya möjligheter, bygger relationer och bidrar till företagets expansion på den nordiska marknaden.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning

Är självgående, resultatorienterad och analytisk

Har intresse för tech, digitala medier eller SaaS-lösningar

Trivs i ett högt tempo och med ett varierat arbete

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön med provision

Spännande och dynamisk arbetsmiljö

Möjlighet till snabb karriärutveckling

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner. Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

