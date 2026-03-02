Sales Executive
2026-03-02
Vi söker Sr Sales Executive till Verifiera - Nyhetsbyrån för offentliga handlingar
Om rollen
Som Sales Executive på Verifiera får du en nyckelroll i ett bolag som står i gränslandet mellan samhällsnytta, teknik och informationssäkerhet. Du blir en del av ett team som arbetar med att tillgängliggöra offentlig information på ett snabbt, säkert och enkelt sätt - till kunder som journalister, forskare, företag och offentliga aktörer över hela Sverige.
I rollen kommer du att arbeta med hela försäljningsprocessen, från prospektering och behovsanalys till offert, förhandling och avslut. Du bygger långsiktiga relationer med kunder inom både privat och offentlig sektor och hjälper dem att förstå värdet av Verifieras tjänst - en digital plattform som ger direktaccess till offentliga handlingar och bakgrundsinformation från svenska myndigheter och domstolar.
Du blir en central del i bolagets fortsatta tillväxt och kommer in i en spännande fas där Verifiera växer, utvecklar nya tjänster och stärker sin position som branschledande aktör.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva hela försäljningsprocessen - från prospektering till stängd affär
Kontakta och boka möten med beslutsfattare inom privat och offentlig sektor
Identifiera kundbehov och skapa skräddarsydda lösningar med Verifieras digitala verktyg
Genomföra presentationer och demonstrationer av tjänsten
Förhandla och teckna avtal
Arbeta målinriktat mot budget och bidra till bolagets tillväxtstrategi
Samarbeta med marknads- och produktteamet för att utveckla kundkommunikation och erbjudanden
Den vi söker
Vi söker dig som är driven, affärsmässig och kommunikativ - och som trivs i en rådgivande säljroll med tydliga mål och ansvar. Du har ett starkt intresse för digitala tjänster, samhällsfrågor eller juridik, och motiveras av att skapa kundvärde genom kunskap och tillgänglighet.
För att lyckas tror vi att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna av digitala-, SaaS- eller prenumerationsbaserade tjänster
Är van att driva hela säljcykeln självständigt - från prospekt till signerat avtal
Har förmåga att bygga förtroende och skapa långsiktiga kundrelationer
Trivs med ett högt tempo och en rådgivande försäljningsstil
Är strukturerad, nyfiken och resultatorienterad
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Vi erbjuder
En betydelsefull roll i ett samhällsrelevant företag med stark tillväxt
Möjlighet att sälja en etablerad, efterfrågad och unikt positionerad tjänst
En kultur präglad av initiativ, tillit och engagemang
Fast lön + attraktiv provisionsmodell
Centralt kontor i Stockholm (eller möjlighet till hybridupplägg)
Ett uppdrag som kombinerar affär, samhällsnytta och innovation
Om Verifiera
Verifiera AB har i snart ett decennium bedrivit en verksamhet som vilar på den svenska grundlagen och offentlighetsprincipen. Genom sin digitala tjänst erbjuder de tillgång till domstolshandlingar och andra offentliga dokument, som bearbetas och presenteras i journalistisk form. Allt sker i enlighet med gällande lagar och regler och med ett tydligt syfte: att motverka kriminalitet inom kommuner och regioner, att bidra till tryggare och säkrare arbetsplatser för svenska företag, att stärka arbetet mot penningtvätt (AML) inom bank- och finanssektorn, samt att underlätta research för forskare, journalister, författare och poddare.Publiceringsdatum2026-03-02Så ansöker du
