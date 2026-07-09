Sales Engineer till WAM Scandinavia
Arena Personal Sverige AB / Säljarjobb / Lidköping Visa alla säljarjobb i Lidköping
2026-07-09
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Vill du arbeta med teknisk försäljning i ett internationellt företag där kvalitet, innovation och långsiktiga kundrelationer står i fokus? Trivs du med frihet under ansvar och att vara ute hos kunder? Då kan detta vara rollen för dig.
Arena Personal rekryterar nu en Sales Engineer till WAM Scandinavia, det nordiska dotterbolaget inom WAMGROUP – en världsledande koncern som utvecklar och tillverkar komponenter och system för hantering och transport av pulver och granulat. Med över 50 helägda dotterbolag världen över är WAMGROUP en global marknadsledare med kunder inom bland annat livsmedels-, betong-, plast- och processindustrin.
Om tjänsten Som Sales Engineer ansvarar du för försäljningen på den svenska marknaden inom ditt distrikt, med utgångspunkt från hemmet. Distriktet omfattar främst området Lidköping (Västra Götaland) – Örebro.
Rollen innebär ett stort eget ansvar där du arbetar med att utveckla affärerna genom att identifiera nya kunder, genomföra kundbesök, ta fram offerter och följa affären hela vägen till order. Du planerar själv din arbetsvecka och tillbringar 2–3 dagar i veckan ute hos kunder.
Du blir en del av ett internationellt team och samarbetar nära kollegor i Sverige och Danmark samt produktchefer och tekniska specialister i Italien, som ger dig stöd i tekniska frågor.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning.
Har en god teknisk förståelse och ett intresse för industriella lösningar.
Trivs med att skapa nya affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från processindustrin eller verksamheter som arbetar med pulver- eller granulat, men det viktigaste är att du har rätt driv, affärssinne och vilja att utvecklas.
WAM Scandinavia erbjuder
Hos WAM Scandinavia får du ett självständigt och varierande arbete där du representerar ett av branschens starkaste varumärken. Företaget konkurrerar med kvalitet, teknisk kompetens och hög leveranssäkerhet – inte med lägsta pris.
Du erbjuds bland annat:
Fast månadslön.
Flexibel arbetstid.
Tjänstebil alternativt milersättning.
Dator och mobiltelefon.
Dansk pensionslösning och sjukvårdsförsäkring.
Fem veckors semester samt fem extra semesterdagar.
Gedigen introduktion och stöd från ett erfaret internationellt team.
I denna rekrytering ansvarar Arena Personal för alla frågor samt ansökningar. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Startdatum är flexibelt – för rätt person är WAM Scandinavia beredda att vänta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047922-2095251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Sockerbruksgatan 20 (visa karta
)
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9998581