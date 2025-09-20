Sales Driven Tech Recruiter

Ecareer AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-20


Vill du vara med och bygga framtidens tech-team hos våra kunder? Är du en driven rekryterare som älskar att hitta rätt match mellan talang och techbolag? På Aveer söker vi nu en Tech Recruiter som vill växa tillsammans med oss.
Om rollenSom Tech Recruiter hos Aveer kommer du att arbeta med hela rekryteringsprocessen inom IT och tech - från att identifiera och attrahera kandidater till att matcha dem med våra kunders behov. Du bygger långsiktiga relationer med både kandidater och kunder och blir en central del i att utveckla våra tech-rekryteringslösningar.
Du kommer att arbeta nära våra kunder, förstå deras tekniska miljöer och rollernas krav, samt aktivt söka och engagera de bästa kandidaterna på marknaden.
Dina arbetsuppgifter
Driva hela rekryteringsprocessen för IT- och techroller


Aktivt searcha och attrahera kandidater via olika kanaler


Bygga nätverk och långsiktiga relationer med tech-talanger


Genomföra intervjuer, bedömningar och kandidatpresentationer


Samarbeta med kunder för att förstå deras behov och leverera skräddarsydda lösningar.

Vi söker dig som
Har erfarenhet av rekrytering inom IT/tech


Är van vid att arbeta med search, gärna via LinkedIn Recruiter och andra plattformar


Har förståelse för IT-roller och tekniska kompetenser


Är kommunikativ, driven och gillar att prestera i en snabbrörlig miljö


Trivs med att bygga relationer och nätverk inom tech

Vi erbjuder
Möjligheten att bli en del av ett växande företag med fokus på tech


En arbetsmiljö där innovation, engagemang och framåtanda står i centrum


Stort utrymme för egna initiativ och att påverka din roll


Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter


Plats: Göteborg Omfattning: 100%
Urval sker löpande, så tveka inte att söka!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ecareer AB (org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se

Arbetsplats
ecareer

Jobbnummer
9518726

