Sales Driven Tech Recruiter
2025-09-20
Vill du vara med och bygga framtidens tech-team hos våra kunder? Är du en driven rekryterare som älskar att hitta rätt match mellan talang och techbolag? På Aveer söker vi nu en Tech Recruiter som vill växa tillsammans med oss.
Om rollenSom Tech Recruiter hos Aveer kommer du att arbeta med hela rekryteringsprocessen inom IT och tech - från att identifiera och attrahera kandidater till att matcha dem med våra kunders behov. Du bygger långsiktiga relationer med både kandidater och kunder och blir en central del i att utveckla våra tech-rekryteringslösningar.
Du kommer att arbeta nära våra kunder, förstå deras tekniska miljöer och rollernas krav, samt aktivt söka och engagera de bästa kandidaterna på marknaden.
Dina arbetsuppgifter
Driva hela rekryteringsprocessen för IT- och techroller
Aktivt searcha och attrahera kandidater via olika kanaler
Bygga nätverk och långsiktiga relationer med tech-talanger
Genomföra intervjuer, bedömningar och kandidatpresentationer
Samarbeta med kunder för att förstå deras behov och leverera skräddarsydda lösningar.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av rekrytering inom IT/tech
Är van vid att arbeta med search, gärna via LinkedIn Recruiter och andra plattformar
Har förståelse för IT-roller och tekniska kompetenser
Är kommunikativ, driven och gillar att prestera i en snabbrörlig miljö
Trivs med att bygga relationer och nätverk inom tech
Vi erbjuder
Möjligheten att bli en del av ett växande företag med fokus på tech
En arbetsmiljö där innovation, engagemang och framåtanda står i centrum
Stort utrymme för egna initiativ och att påverka din roll
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Plats: Göteborg Omfattning: 100%
