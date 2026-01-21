Sales Development Representative till Malmö - 25.000 SEK i grundlön
2026-01-21
Om StjärnaFyrkant
StjärnaFyrkant är en rikstäckande kedja som finns på 24 orter och är en av Sveriges främsta återförsäljare inom telefoni och kommunikationslösningar för företag. Vi hjälper företag att arbeta smartare genom att erbjuda enkla, effektiva och driftsäkra lösningar som gör att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi värdesätter långsiktiga relationer, hög servicenivå och att alltid leverera smarta och behovsanpassade kommunikationslösningar.
Sales Development Representative (SDR)
Som SDR på StjärnaFyrkant får du en riktig rivstart på din karriär inom B2B-försäljning. Målet med din roll är att boka så många säljmöten som möjligt med StjärnaFyrkants potentiella kunder. Vi hjälper dig att lära dig grunderna i modern försäljning och stakar ut en karriärväg så att du kan bli expert inom området.
Som SDR får du lära dig det som ofta anses vara den tuffaste delen av säljprocessen även för seniora säljare: att boka möten med potentiella kunder. Du kommer att nå ut till företag i olika branscher och visa hur StjärnaFyrkants smarta kommunikationslösningar kan förenkla deras arbete och skapa verkligt värde.
Om du är snabblärd och överträffar dina mål ser vi till att din karriär utvecklas vidare inom StjärnaFyrkant.
Vad förväntar vi oss av dig?
Du vill arbeta heltid på vårt toppmoderna kontor i centrala Malmö.
En vilja och förmåga att lära dig grunderna inom B2B-försäljning.
Mod och uthållighet att ringa 100+ samtal dagligen till företag och beslutsfattare du inte känner sedan tidigare. (Vi hjälper dig att komma igång!)
Stort driv och målorientering för att nå och överträffa dina mål.
Modersmålsnivå i svenska samt förmåga att arbeta på engelska.
Vår rekryteringsprocess
Avstämningssamtal med HR.
Intervju på plats med HR och rekryterande chef.
Referenstagning.
Beslut om anställning.
Vi erbjuder dig
Fast lön på 25.000 SEK / månad och en generös provisionsmodell.
Mållön är 31.000 SEK / månad.
Ett team av talangfulla och trevliga kollegor som vill hjälpa dig att lyckas.
En tydlig karriärväg där du kan ta nästa steg som Account Manager på StjärnaFyrkant.
Arbetsutrustning (dator och telefon).
Fina förmåner: friskvårdsbidrag, tjänstepension, tid för personlig utveckling och en årlig budget för lärande.
Härliga företagsevenemang: after-works, sportaktiviteter, kvartalsvisa teamträffar, grymma företagsfester och resor m.m.
Intresserad?
Lämna din ansökan direkt!
Om du har frågor kan du kontakta Filip (Rekryterare) på +46 707579110 eller Patrik (Team Lead) på +46 790 064873. Ersättning
