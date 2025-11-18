Sales Development Representative (SDR) till Epassi
2025-11-18
Vill du bygga din karriär inom B2B-försäljning? Som Sales Development Representative (SDR) hos Epassi blir du tillväxtmotorn som driver deras kundanskaffning. Ditt uppdrag är att proaktivt öppna dörrar till nya företag och starta de avgörande samtalen om personalförmåner. Detta är en roll för dig med ett starkt säljdriv som vill arbeta mot tydliga mål och vill utvecklas i ett framgångsrikt och växande techbolag.
OM TJÄNSTEN
Som Sales Development Representative (SDR) blir du en nyckelperson i Epassis tillväxtresa. Din uppgift är att öppna dörrar till nya företag och starta meningsfulla samtal om hur Epassi kan hjälpa dem att förenkla administration, stärka medarbetarengagemanget och skapa mer värde genom sina personalförmåner. Du är ofta den första kontaktpersonen Epassis potentiella kunder möter - och du sätter tonen för en positiv, professionell och förtroendeingivande kundupplevelse.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos Epassi. Uppdraget är på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. Du arbetar normala kontorstider och utgår från kontoret i Vasastan men kommer ha möjlighet att arbeta remote till viss del.
Du erbjuds
Du erbjuds en nyckelroll i ett snabbväxande, internationellt och framåtlutat bolag. Denna nya roll är ett viktigt initiativ inför 2026 och du blir en central del i Epassis fortsatta tillväxtresa. På Epassi värdesätter de en familjär och stöttande laganda kombinerat med en tydlig prestationskultur. De arbetar målmedvetet mot tydliga mål, tar hand om varandra, och firar framgångar. Du får en strukturerad onboarding på sex månader med dedikerad fadder/mentor och regelbundna checkpoints för att ge dig bästa möjliga förutsättningar från start.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kliver du in som en central tillväxtmotor och driver proaktivt B2B-försäljning med fokus på att generera nya affärsmöjligheter. Du är en viktig länk och arbetar datadrivet, nära marknadsavdelningen och säljteamet.
• Driva outbound B2B-prospektering mot Mid Cap- och Enterprise-företag.
• Boka kvalificerade möten med nyckelpersoner inom HR, ekonomi och ledning.
• Odla och vårda relationer med potentiella kunder via telefon, e-post och LinkedIn.
• Identifiera, kvalificera och vidareutveckla leads till konkreta säljmöten.
• Arbeta datadrivet mot tydliga månatliga mål kopplade till bokade möten och kvalitativa leads.
VI SÖKER DIG SOM
• Har praktisk arbetslivserfarenhet inom B2B-försäljning och/eller eftergymnasial utbildning inom sälj/marknadsföring/account manager.
• Är en skicklig kommunikatör: Du är flytande i svenska och engelska i tal och skrift, och trivs med att proaktivt ta kontakt med beslutsfattare - både på telefon och digitalt.
• Har en god dokumenterad förmåga att arbeta mot och uppnå tydliga resultat och mål i en prestationsinriktad miljö.
• Har god systemvana, är bekväm med digitala verktyg och vet hur man använder data för att driva försäljning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från SaaS-, HR- eller techbolag.
• Erfarenhet från CRM-verktyg och prospekteringsplattformar (Hubspot och Vainu är särskilt meriterande)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Starkt driv, nyfikenhet och förmåga att skapa nya kontakter.
• Lösningsorienterad och trivs i högt tempo med tydliga mål.
• Förmåga att arbeta strukturerat och mäta resultat.
• Samarbetsförmåga och teamanda.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Epassi är en ledande aktör inom förmånshantering som hjälper företag att stärka medarbetarengagemang och förenkla administration. Vi är en snabbväxande organisation med högt engagemangsindex och en tydlig prestationskultur. Läs mer här! Ersättning
