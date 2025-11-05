Sales Development Representative
Juni Technology AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Juni Technology AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Juni vem? På Juni bygger vi framtidens bank. Vi vill hjälpa företag att göra mer med mindre och få tillgång till de finansiella verktyg de behöver för att driva, växa och lyckas globalt.
Hur och varför vi gör det Vi ger våra medarbetare samma sak som vi bygger för våra kunder: frihet. Friheten att vara 100 % sig själv. Friheten att utforska sin potential - och viktigast av allt, att verkligen utnyttja den. Vi tror verkligen att vi gör världen bättre för digitala företag, och vi vill att du ska vara en del av den resan.
Din roll i korthet
Vi söker en motiverad Sales Development Representative till vårt Commercial-team. Du blir första kontaktpunkten för framtida Juni-kunder - du kommer att identifiera, engagera och kvalificera prospekt. Det här är en roll med stort ansvar och fokus på prospektering där du samarbetar nära med våra Account Executives, Marketing och RevOps för att bygga pipeline och driva vår tillväxt.
Dina ansvarsområden
I den här rollen kommer du att:
Bygga Junis outbound sales-pipeline genom att identifiera och kvalificera nya leads
Utföra multikanals-outreach (e-post, LinkedIn, telefon) med smart och anpassad kommunikation
Boka möten åt våra AEs med högpotential-prospekt
Använda verktyg och data för att prioritera konton och förbättra resultat
Hålla CRM-data uppdaterad och följa nyckel-KPI:er för outbound
Samarbeta med Sales, Marketing och RevOps för att kontinuerligt optimera outreach
Tillföra energi, nyfikenhet och positivitet till teamet varje dag
Efter 2 månader: Du är fullt onboardad och genomför outreach dagligen Efter 3 månader: Du bokar kvalificerade möten kontinuerligt och itererar på budskap Efter 4 månader: Du ses som en pålitlig pipeline-motor och en nyckelspelare i Junis kommersiella arbete
Verktyg
Slack
Gmail
HubSpot
LinkedIn Sales Navigator
Kvalifikationer
Det vi behöver se:
1+ års erfarenhet av outbound-försäljning (SDR/BDR/praktik)
Självstartande inställning och stark skriftlig/muntlig kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska
God organisationsförmåga och CRM-disciplin
Driv att nå mål och ambition att växa in i en Senior SDR-roll över tid
Det vi gärna ser:
Erfarenhet av HubSpot eller LinkedIn Sales Navigator
Kännedom om SaaS, fintech eller digitala branscher
Trygghet i att hantera invändningar och tålamod inför motgångar
Dina kollegor
Vi sitter i vårt fina kontor i Göteborg, där du blir en del av ett ambitiöst team som varje dag samarbetar med våra minst lika drivna och inspirerande kunder. Vi siktar högt och rör oss snabbt för att förverkliga vår vision. Vi brinner för att skapa en bättre framtid - både för våra kunder och för varandra. Här får du jobba med människor på toppnivå, som kommit dit genom hårt arbete - inte genom att spela spel. Du kan hjälpa oss skapa en helt ny kategori inom finansiella tjänster.
Dina förmåner
Vi är frihetsdrivna. Transparanta. Omtänksamma. Stärkande. Våra förmåner speglar det.
Byt 2D mot 3D - träffa hela Juni live på vårt årliga företagsevent
Mångfald är en självklar del av vilka vi är. Vårt team består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter - från Sverige, Kanada, Frankrike, Indien, Italien, Storbritannien, Portugal och många fler. Tillsammans skapar vi en rik och inkluderande kultur där alla är välkomna.
Bra spelare får fortsätta vara bra spelare - utveckla din karriär oavsett om du vill leda andra eller inte
Optioner - vi lovar inte att du blir rik, men vi gör vårt bästa
Semesterdagar - 30 dagar enligt avtal. Grymt.
Privat sjukförsäkring - du vet, bara för säkerhets skull
Fantastiskt kontor i centrala Göteborg med havsutsikt i första parkett
Tydliga utvecklingsvägar - vare sig du vill bemästra SDR funktionen fullt ut eller hantera hela säljcykler som AE. Hos Juni får du verktygen för att lyckas i din karriär. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juni Technology AB
(org.nr 559248-0908), http://www.juni.co Arbetsplats
Juni Technology Kontakt
amanda.persson@juni.co amanda.persson@juni.co Jobbnummer
9589919