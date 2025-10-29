Sales development manager OEM - fordon, gruva, försvar och stål
2025-10-29
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
Är du en affärsdriven relationsbyggare med passion för industriell utveckling, som vill göra skillnad på riktigt - i en bransch där styrka möter precision? Forgex Sweden AB söker en Sales development manager som vill utveckla affärsrelationer och öppna nya dörrar inom tung industri. Vi har två enheter i Sverige, Arvika och Virsbo med ca 130 medarbetare, med ett gemensamt fokus på att utveckla och stötta verksamheten och skapa förutsättningar för att nå våra uppsatta mål.
Rekryteringen är ett samarbete med Jeferson Wells, men du blir direkt anställd av Forgex.
Som Sales development manager får du både en operativ och strategiskt viktig roll, där du ansvarar för att vårda och vidareutveckla våra starka kundrelationer med OEM:er, med fokus på den svenska marknaden. Dessutom breddar du vår marknad genom att identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter inom andra branscher utanför Automotive-sektorn, som idag är vår största kundbas.
Du har inget personalansvar, men du ansvarar för försäljning i Sverige. Du samarbetar med en säljkollega i Sverige samt har dialog med kollegor i Frankrike och Polen. Rollen är främst inriktad på svenska marknaden, men någon enstaka kund kan finns utanför Sverige. Du samarbetar tätt med vår R&D-avdelning, och vid vissa kundbesök deltar även vår R&D Manager för att bidra med teknisk expertis och fördjupa dialogen.
Placering kan vara på någon av våra siter i Arvika eller Virsbo, men det går lika bra att utgå från hemmet, som geografiskt bör vara mellan Gävle och Göteborg. Du bör räkna med minst 50-75 resdagar per år. Du rapporterar direkt till VD för Sverige.
Din uppgift är att skapa och driva affärerna framåt genom att:
* Identifiera och etablera nya affärsmöjligheter hos strategiskt viktiga kunder, och säkerställa att våra mål för volym och lönsamhet uppnås.
* Arbeta med kommersiella och administrativa uppgifter, såsom att hantera offerter och förhandla priser med stora OEM:er
* Proaktivt fånga upp nya affärsmöjligheter hos både befintliga och potentiella kunder inom våra olika tillväxtsegment
* Ansvara för operativ försäljning och kundrelationer i Sverige genom hög närvaro hos kunderna
* Driva hela säljprocessen - från identifiering av affärsmöjligheter och offertframtagning till förhandling, order och uppföljning till våra två produktionsenheter i Arvika och Virsbo.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Du har en gedigen erfarenhet av industriell försäljning och en stark teknisk förståelse. En högskoleutbildning inom mekanik eller teknik är meriterande, men inget krav. För att lyckas i rollen är det viktigt att man har lätt för att skapa affärsmässiga relationer och det krävs goda kunskaper i både svenska och engelska
Du har troligtvis erfarenhet inom dessa delar:
* Driva stora konton med stora volymer hos OEM.er
* Tunga fordon, gruva och försvarssektorn
* Stålbranschen, förståelse för bearbetning och processindustri
* Långa säljcykler
Du är målmedveten, nyfiken och ständigt redo att skapa nya affärsmöjligheter. Du har en passion för försäljning, arbetar självgående och resultatinriktat. Vidare är du en skicklig förhandlare med en stark analytisk förmåga och drivs av att skapa långsiktiga relationer och affärer.
Vill du ha en roll där du får utveckla din förmåga att skapa nya affärer och vara med och bygga vår framgång utanför etablerade ramar? Då är detta möjligheten för dig!
Mer om oss
Forgex Sweden AB består av fabriker i Arvika och Virsbo med ca 130 anställda och ingår i Forgex Group med smedjor i Frankrike och Polen. Vi är en av de största smidesaktörerna i Europa.
Forgex Sweden tillverkar smidesprodukter till tunga fordons- jordbruks- och tillverkningsindustrin. För många av kunderna är Forgex Arvika mer av en samarbetspartner än en traditionell leverantör. Det innebär att man utvecklar och förfinar produktionsmetoder för att få bästa tänkbara slutprodukt. Företaget söker nu en medarbetare som ska arbeta med säljprocessen. Vi är certifierade enligt Automotive IATF 16949 och ISO 14001.Kontaktperson för detta jobb
Ansök direkt via www.jeffersonwells.se.
För mer information kontakta Headhunter Thomas Andersson hos Jefferson Wells på 070-276 99 53.
Välkommen med din ansökan så länge annonsen är aktiv. Ersättning
