Sales Coordinator
Transcom Aktiebolag / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-07-23
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Vi söker nu en lösningsorienterad och serviceinriktad Sales Coordinator till vårt kontor i Örebro. Som Coordinator är du säljgolvets ryggrad. Du ser till att allt det praktiska flyter friktionsfritt, så att våra säljare, Teamleaders och Coacher kan fokusera till 100 % på kundsamtal och försäljning.
Vad erbjuder vi dig?
På Transcom tror vi att en rolig arbetsmiljö där kunderna får rätt service även kommer leda till att du trivs i ditt arbete. För oss är gemenskap och utveckling något som alltid står i fokus då du som medarbetare är vår viktigaste tillgång. Utöver en ljus, modern arbetsplats och högt i tak för våra kollegor medföljer även:
Kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Rikskort, för att spara pengar i matbutik/restaurang
Stora karriärmöjligheter på ett globalt företag
Fast grundlön och attraktiv prestationsbaserad bonus
Om rollen
Som Sales Coordinator fungerar du som spindeln i nätet på din lokala site. Din uppgift är att röja undan hinder för produktionen och skapa en attraktiv och prestationsorienterad kultur som är ambitiös, innovativ och resultatdriven - men alltid kombinerat med glädje och gemenskap.
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår att driva säljgolvet, driva tävlingar, stötta och svara på frågor samt vara den lokala SPOC:en för sälj. Du agerar daglig säljsupport när säljarna har frågor om specifika kampanjer, prislistor eller systemstrul. Vidare ansvarar du för daglig statistik mot Teamleaders och Site Lead - helt enkelt säkerställa vad siten behöver. Du agerar även på insikter från vår Sales & Growth Analyst som du har ett tajt samarbete med. Du är dessutom sitens länk till klientens säljorganisation.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är en naturlig energispridare och pådrivare: Du älskar puls, trivs i centrum av säljgolvet och har en förmåga att rycka med dig andra i tävlingar och aktiviteter.
Är extremt strukturerad och dataintresserad: Du har ordning på siffrorna, kan snabbt läsa av statistik och förmedla den vidare till teamet på ett enkelt och peppande sätt.
Är en prestigelös problemlösare: Du är handlingskraftig och löser allt från systemstrul till praktiska frågor på stående fot, alltid med ett leende.
Har ett starkt affärs- och kulturfokus: Du förstår balansen mellan att pusha för höga resultat och att behålla den familjära glädjen och gemenskapen i teamet.
Är kommunikativ och Relationsbyggande: Du bygger enkelt broar och förtroende, oavsett om du pratar med en ny säljare, en Site Lead eller klientens organisation.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Erfarenhet från säljmiljö: Du har minst 1-3 års erfarenhet av att driva försäljning med goda resultat.
Tidigare yrkeserfarenhet: 1-3 års erfarenhet av att arbeta i en ledarroll.
God administrativ förmåga och sifferförståelse: Du är bekväm med att hantera daglig statistik och rapportering.
Kalkylprogram & CRM: Goda kunskaper i Excel/Google Sheets samt vana av att arbeta i CRM- och säljsystem.
Språk: Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Självklart efterlever du Transcoms värderingar: Outstanding customer experience.
Anställningsförhållanden
Befattning: Sales Coordinator
Anställningsort: Örebro
Anställningsgrad: 100%
Kollektivavtal: Unionen
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Startdatum: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-14, kan tillsättas innan sista ansökningdatum
Om Transcom
Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet genom vårt omfattande nätverk av 90 kontaktcenter i 29 länder på 33 språk. Vi drivs av innovation och har en passion för att hjälpa människor att lösa problem. Dessutom är vi en av Sveriges största arbetsgivare för unga människor. På Transcom är vi engagerade. Till våra kunder och varandra. Varje dag börjar någon sin resa med Transcom. Att ta den potential som finns idag och omvandla den till kompetens för framtiden. Att bli noterad för att arbeta hårt, vara en lagspelare och stötta andra. Bidrar med positiva och varaktiga förändringar i sitt team och till samhället. Det är precis så vi är på Transcom. Här bryr vi oss om varandra. Du är inkluderad, precis som du är, från dag ett. Med rätt tankesätt finns det ingen ände på hur långt vi kan gå tillsammans.
Vi är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter till anställning. Alla kvalificerade sökande kommer att behandlas rättvist och bedömas utifrån sina meriter, utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, nationellt ursprung, funktionsnedsättning, status som skyddad veteran eller någon annan egenskap som skyddas enligt tillämplig lag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transcom Aktiebolag
(org.nr 556201-3234)
Nastagatan 10 D (visa karta
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702 27 ÖREBRO Arbetsplats
Transcom AB Jobbnummer
10009954