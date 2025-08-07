Sales/business Development | Fuchs Lubricants | Kungsbacka
2025-08-07
Är du en modig och driven säljare med fina sociala förmågor? Du gör affärer där båda parterna är vinnare. Här får du möjligheten att bygga en egen portfölj som du sedan förvaltar. Kanske har du arbetat med försäljning av smörjmedel till industrin i några år? Är du intresserad av att göra en långsiktig karriär inom FUCHS? Läs vidare och ansök nedan!
Om FUCHS
FUCHS är en global koncern med rötter i Tyskland som har utvecklat, tillverkat och sålt smörjmedel och relaterade specialprodukter i över 85 år. Vårt nordiska huvudkontor ligger på Södermalm i Stockholm och vår nordiska tillverkningsanläggning ligger sedan 2020 i Västerhaninge. På den moderna anläggningen arbetar ca 60 personer och här finns, förutom produktion, även inköp och planering, forskning och utveckling samt kvalitetskontroll.
I Kungsbacka arbetar ca 10 personer i olika befattningar och där finns ett mindre lager för våra specialprodukter.
Vill du veta hur det är att arbeta på FUCHS inom Norden - se filmen här. Vill du veta mer om FUCHS globala verksamhet - då tittar du här!
Ditt ansvar som Sales/Business Development för Specialty
• Driva försäljningen inom division Specialty utifrån satta KPI:er
• Driva utvecklingen av valda marknader/produktsegment inom Norden
• Dela best practice, bidra till att utveckla och coacha kollegor inom valda segment inom Norden
• Ansvara för utvecklingen av marknadssegment och kunder för att säkra lönsamhet på kortare och längre sikt
• Utveckla en egen kundportfölj och ansvara för att driva affär för egna kunder samt KAM-kunder inom Norden
• Samverka med Product Management för att skapa optimerade offerter utifrån kundens behov samt i syfte att stötta kunder och marknad
För att trivas hos och kunna utvecklas inom organisationen söker vi dig som har
• Några års erfarenhet av försäljning
• Hunnit få en viss senioritet i att driva komplex och relationsbaserad försäljning till industrikunder
• Erfarenhet av smörjmedel är det en stor fördel
• Kunskap inom kemi och förmåga att förstå och analysera resultat inom det aktuella produktområdet
• Naturligt intresse för kontinuerligt lärande avseende nya teknologier och industriprocesser
• Stark entreprenörsanda, resultatorientering och förmåga att förstå och arbeta i en matrisorganisation
• Erfarenhet av att arbeta genom digitala kanaler
• Erfarenhet inom Pricing och Sales Channel management
• Förmåga att målgruppsanpassa kommunikationen
• Goda kunskaper i affärsengelska
Vidare tror vi att du är en person med egenskaper som samarbetsvilja, stark drivkraft och en optimistisk syn på tillvaron! Rätt kandidat kommer att ges mycket fina möjligheter till vidareutveckling inom bolaget - antingen inom specialistspåret eller linjechefsspåret.
Vi väntar på att få välkomna dig till FUCHS!
Placering: Kungsbacka
Typ av anställning: tillsvidareanställning
Förmåner: Arbetstidsförkortning, Subventionerad lunchförmån, Friskvårdsbidrag, Privat sjukvårdsförsäkring, Föräldraledighetsersättning, Löneväxling till pensionKontaktperson för detta jobb
FUCHS har valt Jefferson Wells som partner i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Irene Bengtsson på mail alternativt på 031-617294.
Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående. Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
