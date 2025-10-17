Sales Assistant till Academic Work i Göteborg
2025-10-17
Studerar du och vill ta dina första steg mot en karriär inom försäljning? Har du driv, nyfikenhet och trivs i en miljö där engagemang, utveckling och resultat står i fokus? Då kan rollen som Sales Assistant hos oss på Academic Work vara helt rätt för dig! Här får du chansen att utvecklas i en affärsdriven organisation och växa tillsammans med ett ambitiöst och energifyllt team. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Sales Assistant blir du en viktig spelare i vår säljorganisation för att vi ska kunna fortsätta vår tillväxtresa. Vi erbjuder dig med rätt driv och ambition möjligheten att jobba sida vid sida med våra Account Managers! Du kommer tillhöra vår interna säljorganisation och arbeta med att bidra till kontorets utveckling och framgång. Rollen som Sales Assistant innebär att stötta våra Account Managers i sitt dagliga arbete inom personaluthyrning och rekrytering.
Det här är chansen för dig att få inblick i försäljningsaffären och samtidigt få komma till en arbetsplats som andas vilja, målmedvetenhet och kämpaglöd. Du kommer med din arbetsinsats att vara en viktig kugge i vår säljorganisation och i att hitta nya affärsmöjligheter.
Isak - Sales Assistant Manager, Göteborg:
"I rollen som Sales Assistant får du en varierad och utvecklande roll där du, tillsammans med våra Account Managers och Sales Manager, är med och bidrar till att driva vår affär framåt. Rollen ger dig en perfekt språngbräda in i verksamheten och, precis som i mitt eget fall, en naturlig väg vidare till rollen som Account Manager efter examen."
Du erbjuds
• Möjlighet att växa och utvecklas både personligt och professionellt i din roll
• Bli del av ett företag med varm och energirik företagskultur
• Att genomföra din LIA-period hos oss, om du läser en YH-utbildning
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att styras av ditt eget utvecklingsfokus vilket på sikt kan innebära mer ansvar, exempelvis att följa med ut på kundmöte med våra Account Managers.
• Hitta nya möjligheter till affärer genom att prospektera nya obearbetade kunder
• Kartlägga nya affärsmöjligheter genom att hitta obearbetade avdelningar hos våra nuvarande kunder
• Boka möten och delta tillsammans med Account Managers på kundmöten
• Omvärldsbevakning av kunder
• Övriga arbetsuppgifter för att stötta arbetet för våra Account Managers
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar inom ekonomi, management, försäljning, affärsutveckling eller liknande med minst 1,5 år kvar av dina studier
• Har stort intresse för försäljning
• Är obehindrad i svenska och engelska, då båda språk används i arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av försäljning
• Studerar en YH-utbildning inom försäljning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att bli framgångsrik och trivas i rollen är du en person som motiveras av att arbeta mot högt uppsatta mål i en kultur som präglas av en hög energinivå, där vi lyfter varandra och firar framgångar tillsammans. Du har en hög ansvarskänsla, förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och säkerställer att du levererar enligt deadline. Att hantera flera uppgifter av varierad karaktär i ett högt tempo är något du föredrar och känner dig bekväm med. Att skapa nya relationer kommer naturligt för dig och du agerar självsäkert i sociala sammanhang och står gärna i händelsernas i centrum. Förändringar och utmaningar har du en optimistisk inställning till och du utstrålar trygghet till din omgivning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sedan starten 1998 har hjälpt över 130 000 young professionals världen över till jobb. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats i absolut världsklass, målet är att ingen medarbetare på Academic Work ska vilja jobba någon annanstans. Vår kultur präglas av våra våra tre värderingar: Share Energy, Beat Yesterday och Show Heart och vi tror därför på att ha roligt på jobbet, sprida vår energi, nå imponerande resultat och sträva efter att utvecklas. Ersättning
