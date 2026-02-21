Sales Assistant
Dream Broker AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dream Broker AB i Stockholm
Motiveras du av meningsfullt försäljnings- och kundarbete där du på riktigt kan bidra till organisationers framgång genom lättanvända, högkvalitativa och säkra kommunikationslösningar utvecklade i Europa?
Som säljassistent eller säljpraktikant stöttar du vår försäljningsorganisation i ett brett spektrum av uppgifter kopplade till försäljning och marknadsföring. Rollen ger dig möjlighet att lära dig försäljningsarbete från grunden och utvecklas steg för steg genom praktiskt arbete. Dina uppgifter kan till exempel vara att boka och organisera möten med befintliga och potentiella kunder, stödja försäljningsarbetet, delta i och arrangera sälj- och kundevent samt arbeta med kundrelationer.
Vi söker både praktikanter och personer som vill binda sig långsiktigt. Vårt mål är att utveckla dig från en assisterande roll till mer självständiga och ansvarstyngda säljroller, både i Sverige och internationellt.
Du får stöd av försäljningsledningen samt ett engagerat och uppmuntrande säljteam. Vi erbjuder en gedigen introduktion till rollen, kontinuerliga möjligheter till lärande samt en konkurrenskraftig ersättningsmodell där dina egna resultat påverkar din lön utan något provisionstak. Grundlönen fastställs utifrån din kompetens och erfarenhet.
Dream Broker är ett finländskt och europeiskt mjukvarubolag som utvecklar kommunikationslösningar. Vår huvudprodukt är kommunikationsplattformen #One. Vi verkar på samma marknad som stora amerikanska aktörer som Microsoft, Cisco och Google inom videokommunikation. Vi erbjuder våra kunder ett nordiskt alternativ för videomöten, videosamtal och daglig intern kommunikation och utmanar etablerade lösningar som Teams och Zoom. Bolaget är verksamt i åtta europeiska länder: Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
Vi hoppas att du har:
Ett genuint intresse för försäljning och kundarbete med fokus på resultat. Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav
En tävlingsinriktad inställning och vilja att nå dagliga, veckovisa och månatliga mål
Ambition att lära dig nytt, utvecklas och växa professionellt
Förmåga att ta ansvar för ditt eget arbete och arbeta självständigt
Mod, god samarbetsförmåga och en positiv inställning till teamarbete
En sund självkännedom som gör att du ber om hjälp när du behöver det
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Relevant högskoleutbildning är meriterande
Vi rekryterar så snart vi hittar rätt person som vill ta mark tillsammans med oss på den globala marknaden för kommunikationsprogramvara.
Tjänsten är på heltid. Arbetet kan utföras på distans eller på plats på vårt kontor i Stockholm. Rollen kan innebära resor till kundmöten inom Sverige.
För mer information om rollen, kontakta Paul Astberg-Pettauer på +46 76 217 78 70 (på engelska).
Skicka ditt CV och en kort ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 mars, till careers@dreambroker.fi
med ämnesraden "Sales Assistant". Vi behandlar ansökningar löpande och är redo att gå vidare med anställning så snart vi hittar rätt person. Startdatum kan avtalas enligt din situation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: careers@dreambroker.fi Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dream Broker AB
(org.nr 556903-8390), https://dreambroker.com/careers/ Jobbnummer
9756161