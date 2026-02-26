Sales and Service Staff

Actic Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Varberg
2026-02-26


Vi söker nu en ny stjärna till vårt team i driften på Actic Friskvågen!
Start: 1 april Omfattning: 65% Anställningsform: Tillsvidareanställning (inledande provanställning om 6 månader tillämpas)
Rollen som Sales and Service Staff i driften innebär högt tempo, mycket städ och många bollar i luften samtidigt. Du behöver vara stresstålig, initiativtagande och självgående - och trivas med att jobba praktiskt och fysiskt under större delen av ditt pass.
En stor del av rollen är städ & underhåll
För oss är det självklart att anläggningen alltid är ren, fräsch och välfungerande. Det innebär att du under varje arbetspass:

Städar omklädningsrum, duschar och toaletter

Städar gym, gruppträningssalar och gemensamma ytor

Torkar maskiner och plockar vikter löpande

Säkerställer att utrustning är i gott skick

Tar ansvar för att hela anläggningen håller hög standard - även när det är mycket folk

Det är ett aktivt arbete där du rör dig över hela anläggningen under större delen av passet.
Utöver detta arbetar du med:
Kundservice och bemötande i reception

Försäljning och uppföljning över disk och telefon

Medlemskapsförsäljning och merförsäljning

Att guida medlemmar i vårt träningserbjudande

Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Har fyllt 18 år

Är stresstålig och trivs när tempot är högt

Är självgående och initiativtagande, ser själv vad som behöver göras

Ser städ och underhåll som en självklar del av jobbet

Trivs i sociala miljöer och att skapa relationer med alla typer av människor

Har ett genuint intresse för träning och hälsa

Har möjlighet att arbeta dagtid, kvällar och helger

Det är meriterande med erfarenhet inom städ, försäljning och/eller kundservice.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7293417-1862141".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Actic Sverige AB (org.nr 556494-3388), https://career.actic.se
Strandgatan 5 (visa karta)
432 44  VARBERG

Arbetsplats
Actic Sverige

Jobbnummer
9764422

