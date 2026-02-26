Sales and Service Staff
Vi söker nu en ny stjärna till vårt team i driften på Actic Friskvågen!
Start: 1 april Omfattning: 65% Anställningsform: Tillsvidareanställning (inledande provanställning om 6 månader tillämpas)
Rollen som Sales and Service Staff i driften innebär högt tempo, mycket städ och många bollar i luften samtidigt. Du behöver vara stresstålig, initiativtagande och självgående - och trivas med att jobba praktiskt och fysiskt under större delen av ditt pass.
En stor del av rollen är städ & underhåll
För oss är det självklart att anläggningen alltid är ren, fräsch och välfungerande. Det innebär att du under varje arbetspass:
Städar omklädningsrum, duschar och toaletter
Städar gym, gruppträningssalar och gemensamma ytor
Torkar maskiner och plockar vikter löpande
Säkerställer att utrustning är i gott skick
Tar ansvar för att hela anläggningen håller hög standard - även när det är mycket folk
Det är ett aktivt arbete där du rör dig över hela anläggningen under större delen av passet.
Utöver detta arbetar du med:
Kundservice och bemötande i reception
Försäljning och uppföljning över disk och telefon
Medlemskapsförsäljning och merförsäljning
Att guida medlemmar i vårt träningserbjudande
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år
Är stresstålig och trivs när tempot är högt
Är självgående och initiativtagande, ser själv vad som behöver göras
Ser städ och underhåll som en självklar del av jobbet
Trivs i sociala miljöer och att skapa relationer med alla typer av människor
Har ett genuint intresse för träning och hälsa
Har möjlighet att arbeta dagtid, kvällar och helger
Det är meriterande med erfarenhet inom städ, försäljning och/eller kundservice.
