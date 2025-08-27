Sales and Service Staff
2025-08-27
Sales and Service Staff till Actic Skövde Vi söker fler medarbetare till vår anläggning Actic Arena Skövde.
Önskat startdatum: Snarast Sysselsättningsgrad: 100% Anställningsform: Vikariat
Som Sales and Service Staff är du en inspirationskälla för våra medlemmar, du ser till att sprida glädje, energi och arbetar för att skapa bästa möjliga kundupplevelse genom att vara närvarande och behjälplig. För att trivas i rollen gillar du varierade arbetsuppgifter.
Du kommer att:
Stå i reception och hjälpa våra medlemmar med bland annat tränings- och medlemskapsfrågor
Ansvara för att anläggningen och utrustningen är i bästa skick samt att det är rent och fräscht genom att städa
Arbeta med försäljning, främst medlemsskapsförsäljning samt få våra medlemmar att nyttja hela vårt träningserbjudande
För att lyckas i rollen har du
Fyllt 18 år
Stort intresse för träning och hälsa
Ett stort intresse för människor och service
Möjlighet att arbeta varierande arbetstider så som dag, kväll och helg
Det är meriterande med erfarenhet inom försäljning och/eller kundservice
Våra Värderingar:
På Actic tror vi på en företagskultur som är rolig, energisk och bygger på ömsesidig respekt. Vi arbetar efter tydliga värderingar: Passion, Customer Focus, Performance och Teamwork. Som medlem av vårt team bidrar du till en arbetsplats vi alla kan vara stolta över. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
