Sales Advisor Ecco Barkarby (6 Timmar)
2025-10-01
Brinner du för skor, försäljning och kundservice? Då är det kanske dig vi söker.
På ECCO älskar vi skor och gör allt för att säkerställa att våra kunder får den bästa rådgivningen när de besöker våra butiker. Vi har god kunskap om de produkter vi säljer och vi gör stora ansträngningar för att vara duktiga Brand Ambassadors.
Vi har i dagsläget mycket att göra och hoppas på att du vill vara en del av vårt team!
Just nu söker vi en Sales Advisor till vår butik i Barkarby i Järfälla.
Tjänsten är tillsvidare på 6 timmar per vecka och med omedelbar start.
Vi söker positiva, öppna och serviceinriktade medarbetare som har passion för kunder och skor. Du ska trivas i en miljö där det finns mycket att göra, där vi har hög servicenivå och där man arbetar med att nå butikens mål.
Primära arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Som sales advisor är du en del av vårt team och vi förväntar följande:
Ge personlig och fantastisk kundservice för att maximera kundupplevelsen och försäljningen
Erfarenhet av att arbeta med KPI:er (Key preformance indicators)och förmåga att analysera och förbättra försäljnings resultat.
Positiv inställning och förmåga att skapa långsiktiga relationer med kunder
Varuhantering, lagerpåfyllning och kontinuerlig påfyllning av varor i butiken
Visual merchandising
Lättare rengöring
Se till att butiken och lagret är prydligt
Ansökningskrav:
Tidigare erfarenhet inom Retail eller försäljning är meriterande
God kommunikationsföförmåga och förmåga att arbeta i team
Flexibilitet att arbeta kvällar & helger enligt schema
Imagining yourself at ECCO? Get a glimpse of what your new exciting career entails on https://enter.ecco.com.
CREATE THE FOOTPRINTS OF TOMORROW
At ECCO, you become part of a meaningful, developing and multicultural workplace. You join a global family of more than 21,000 people who are proud to create the footprints of tomorrow.
Headquartered in Denmark, we are a family-owned company that offers international opportunities. Our offices and facilities have an informal culture and relaxed dress code - our shoe code is slightly stricter.
Join us and we guarantee lifelong learning - the speed of progress is up to you. So, if you're curious, passionate and ready to make an impact, you'll fit right in.
