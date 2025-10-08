Sales Advisor
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-10-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
Kundtjänstmedarbetare med fokus på merförsäljning
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas inom kundservice och försäljning. Du kommer att arbeta proaktivt med att skapa goda kundrelationer och jobba med upsales Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Kontakta befintliga kunder via telefon för att följa upp pågående ärenden och säkerställa kundnöjdhet.
Hantera inkommande frågor via telefon, e-post och andra kanaler.
Ge service, vägledning och svara på frågor kring kundens behov.
Samarbeta med kollegor i teamet för att utveckla processer och stärka kundupplevelsen.Kvalifikationer
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av uppföljning och relationsskapande kundkontakt.Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad och tävlingsinriktad
Du är självgående, ansvarstagande och trivs med att ta egna initiativ.
Du har en lösningsorienterad inställning och ser möjligheter i utmaningar.
Du är flexibel, kommunikativ och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Du arbetar strukturerat och noggrant för att leverera hög kvalitet.Övrig information
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9547699