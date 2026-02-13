Sales Administration till Swedron // Göteborg
Drönarteknikens tid är nu! Som en av Sveriges ledande aktörer inom drönarteknik hjälper vi företag, myndigheter och organisationer att lyfta sina verksamheter, bokstavligt talat. Nu söker vi en tekniskt nyfiken person till vår tillväxtresa, kan det vara något för dig? Scrolla ner!
Om rollen
Här blir du en viktig del av Swedrons hjärta - vår backoffice där service, teknik och struktur möts varje dag. Du arbetar i växel med inkommande samtal, mejl och chatt från både företagskunder och privatpersoner. Ena stunden tar du emot en order eller skapar en offert, nästa följer du upp ett ärende eller hjälper någon hitta rätt produkter. Kunderna varierar, från stora industribolag och myndigheter till teknikintresserade privatpersoner - och frågorna lika så. Du söker själv upp information, använder Google som din bästa kollega och tar kontakt med leverantörer när det behövs. Samtidigt håller du ihop flödet internt: beställningar, leveranser och samarbete med sälj, lager och ekonomi.
Det här är en roll för dig som gillar struktur men också uppskattar variation. Tålamod, prioriteringsförmåga och kundfokus är centralt - hos oss sätter man alltid kunden först. Inget ärende är för stort eller för litet, och med ödmjukhet, prestigelöshet och omtanke ser du till att varje kund får en snabb, tydlig och personlig upplevelse.
Du kommer bland annat:
Ta emot inkommande samtal, mejl och chatt för att supportera våra kunder
Ta emot ordrar direkt över telefon eller via mejl och registrera dem i vårt affärssystem
Skapa offerter för kunder som efterfrågar det, och vid större affärer, lämna vidare till säljteamet
Hantera orderflödet från start till fakturering: lägga inköp hos distributörer, följa upp leveranser och fakturera färdiga ordrar
Felsöka supportärenden och hitta lösningar självständigt genom att läsa på, googla eller kontakta leverantörer
Hjälpa både företagskunder och privatpersoner, ofta med varierande teknisk nivå och behov
Ta emot kunder på plats hos oss, till exempel när de lämnar in ett serviceärende eller för ett kort möte om en produkt
Bidra till att förbättra våra rutiner och arbetssätt i takt med att vi växer
Vi söker dig som...
• är nyfiken på både människor och teknik och som gillar när dagarna bjuder på variation. Självledarskap är en självklarhet för dig, du ser vad som behöver göras, tar tag i det och får saker att hända. När något inte går som planerat kavlar du upp ärmarna, letar reda på svaret och hittar vägen framåt med tålamod, nyfikenhet och engagemang. Struktur är din styrka, men du vet också att verkligheten sällan följer en checklista. Därför är du flexibel nog att prioritera när något brådskar, och klok nog att stanna upp när det behövs.
Kunden står alltid i centrum. För dig handlar service inte bara om att svara snabbt, utan om att vara tydlig, pålitlig och skapa den där trygga känslan av att allt är under kontroll. Du trivs bäst när du samarbetar med andra, delar kunskap och stöttar kollegor, för du vet att saker flyter som bäst när man hjälps åt.
Har något års erfarenhet av support, administration eller kundservice
Har ett tekniskt intresse och nyfikenhet
Är noggrann, stresstålig och har förmågan att prioritera
Teknisk gymnasial utbildning är meriterande
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om Swedron Sedan starten 2018 har vi som e-handelsbolag hjälpt våra kunder, både privatpersoner, företag och myndigheter att utforska och dra nytta av drönarteknikens möjligheter - från inspektioner och mätningar till säkerhetslösningar och autonoma system. Vi erbjuder helhetslösningar som omfattar försäljning, leasing, utbildning, support och service av drönarsystem.
Våra kunder finns över hela landet och inkluderar bland andra Polismyndigheten, Vattenfall, Swedavia, kärnkraftverk, 140 kommuner med flera. Med en god tillväxt och ett nära samarbete med världsledande tillverkare som DJI fortsätter vi att ligga i framkant av branschens utveckling. På Swedron är organisationen platt och prestigelös, vi tror på samarbete, öppenhet och att alltid leverera det vi lovar. Vi är idag ett kompetent team på 8 personer som drivs av teknik, nyfikenhet och vi vill alltid ge våra kunder det allra bästa.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Västra Frölunda, på plats på Swedrons kontor OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Senior Recruiter Mikaela Ehk mikaela.ehk@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
