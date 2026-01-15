Sales acquisition manager
Allicon AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allicon AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Sales acquisition manager
Om rollen
Vi söker en driven och självgående Sales Acquisition Manager till vårt kontor i Göteborg. I denna roll kommer du att vara ansvarig för att identifiera, bearbeta och sälja Allicons konnektivitetslösningar till fastighetsägare och kommersiella hyresgäster. Du kommer att arbeta självständigt med hela säljprocessen, från prospektering till avslutad affär.
Placering: Göteborg
Anställningsform: Heltid
Erfarenhet: 3-7 årPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Proaktivt identifiera och generera egna leads mot fastighetsägare och kommersiella hyresgäster
Självständigt driva hela säljprocessen från första kontakt till avslutad affär
Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer inom fastighetssektorn
Analysera kunders behov och presentera skräddarsydda konnektivitetslösningar
Nyttja moderna verktyg och digitala plattformar för prospektering och leadsgenerering
Uppnå och överträffa uppsatta försäljningsmål
Kontinuerligt bygga nätverk och marknadsnärvaro inom fastighetsbranschen
Samarbeta med tekniska team för att säkerställa optimal lösningsdesign
KompetensprofilKvalifikationer
Minst 3-7 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom telekom eller IT-lösningar
Dokumenterad förmåga att självständigt driva och avsluta affärer
Stark proaktiv förmåga att identifiera och skapa egna säljmöjligheter
Utmärkt kommunikations- och presentationsförmåga
Självgående arbetsätt med hög grad av egenansvar
Teknisk förståelse och förmåga att översätta tekniska lösningar till affärsnytta
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Körkort (B-körkort)
Meriterande
Etablerat nätverk inom fastighetsbranschen i Göteborgsregionen
Erfarenhet av försäljning av telekomlösningar eller konnektivitetstjänster
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med fastighetsägare och/eller kommersiella hyresgäster
Kunskap om fastighetsbranschens digitala transformation och behov
Erfarenhet av moderna CRM-system och digitala prospekteringsverktyg
Relevant högskoleutbildning inom affärsutveckling, teknisk försäljning eller liknandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är en "closer" - du älskar att avsluta affärer och överträffa mål
Har en stark inre drivkraft och initiativförmåga
Är strukturerad och har förmåga att självständigt planera och prioritera ditt arbete
Besitter utmärkt affärsmässighet och kan identifiera värdeskapande möjligheter
Är relationsskapande och byggande i ditt sätt att arbeta
Har lätt för att förstå tekniska lösningar och kan kommunicera dessa på ett affärsmässigt sätt
Är uthållig och prestigelös i bearbetningen av potentiella kunder
Trivs i en dynamisk miljö där du får stort ansvar och frihet under ansvar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@allicon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sales acquisition manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allicon AB
(org.nr 559065-7762)
Stora Åvägen 19A (visa karta
)
436 34 ASKIM Arbetsplats
Kontor Göteborg Jobbnummer
9686769