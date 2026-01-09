Sales Account Manager - Hotell & Hospitality
Är du en relationsskapande säljare som brinner för att utveckla affärer och skapa långsiktigt kundvärde? Vill du arbeta i en expansiv verksamhet där du får stort inflytande och kan bidra direkt till företagets tillväxt? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Om rollenSom Sales Account Manager ansvarar du för att driva försäljning, utveckla kundrelationer och skapa lönsamma affärer inom hotell- och hospitalitysegmentet. Du arbetar nära hotellägare, hotellchefer och andra beslutsfattare för att förstå deras verksamhet och erbjuda lösningar som stärker både gästupplevelse och lönsamhet. Rollen innebär ansvar för hela säljprocessen, från första kontakt till långsiktigt samarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Identifiera hotellens behov och presentera värdeskapande lösningar anpassade för hotellverksamhet
Driva försäljningsdialoger och förhandla avtal
Bygga och vårda långsiktiga relationer med beslutsfattare inom hotell och hospitality
Säkerställa hög kundnöjdhet i nära samarbete med interna team
Bidra till företagets tillväxt genom aktiv prospektering och utveckling av nya affärer
Resor inom regionen förekommer, tjänstebil ingår
Vem är du?
Du är affärsdriven, nyfiken och trivs i en roll där relationsbyggande kombineras med strukturerat och strategiskt försäljningsarbete. Du har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna mot hotell, hospitality, service eller besöksnäringen, eller har på annat sätt skaffat dig god förståelse för hotellens affär och vardag.
Du utmärker dig genom att:
Driva affärer självständigt från start till mål
Skapa förtroende och långsiktiga kundrelationer
Vara lösningsorienterad och se affärsmöjligheter
Trivas i en miljö med högt tempo och tydligt kundfokus
Företaget erbjuder:En fri och utvecklande roll med stort ansvar
En kultur som uppmuntrar initiativ, affärsmannaskap och samarbete
Möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling
Fast lön + provision samt tjänstebil
Goda karriärmöjligheter i en växande organisationPubliceringsdatum2026-01-09Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande fram till sista ansökningsdag 31 januari 2026. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordh, henrik.nordh@heex.se
