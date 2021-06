Sakkunnig mark - Fasticon Kompetens AB - Byggjobb i Stockholm

Fasticon Kompetens AB / Byggjobb / Stockholm2021-06-28Sakkunnig mark till FamiljebostäderFamiljebostäders 20 000 hyresrätter utökas de kommande åren med minst 5 000 nya bostäder. Samtidigt behöver det befintliga beståndet underhållas, därför behöver Familjebostäder bli fler!Nu söker Expertstödsenheten på Familjebostäder en ny medarbetare. Välkommen till en enhet bestående av 15 kompetenta medarbetare. Här är det viktigt att trivas på jobbet och ha ett nära och välfungerande samarbete. Om man får sticka ut hakan en aning tillhör enheten för expertstöd även en riktigt bra avdelning att arbeta på!Familjebostäder söker dig som vill vara delaktig i bostadsområdenas planerings- och genomförandearbete vad gäller ny- och ombyggnad av den yttre miljön, markfrågor och avfallshantering.Välkommen att bli en del av Familjebostäder!2021-06-28Som sakkunnig inom markområdet i bolaget, blir du ett internt stöd för alla typer av mark- och avfallsfrågor där du omsätter teori med praktiska erfarenheter. Arbetet utförs parallellt och tillsammans med all övrig kompetens inom bolaget. Ett av det viktigaste uppdragen är utveckla och underhålla Familjebostäders markstandard.Tillsammans med Familjebostäders projektledare mark och trädgårdsspecialister kommer du att vara en del av bolagets samlade markkompetens. Du rapporterar till chef expertstödsenheten med placering i Stockholm på huvudkontoret i Hammarby Sjöstad.Uppdraget hanterar frågor i alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen, exempelvis: Tidigt skede nyproduktion och ombyggnadProjekteringGenomförandeGarantiFörvaltningDå rollen innefattar djup kompetens inom området letar vi efter en erfaren person med följande kvalifikationer: Högskoleutbildning, eller motsvarande kunskaper införskaffade på annat sätt genom t.ex. längre yrkeserfarenhet eller arbetsrelaterade utbildningar.Lång och bred erfarenhet av markfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen.Kunskap och erfarenhet av AMA Mark, Mätnings- och ersättningsregler, MER.Kunskap och erfarenhet av geoteknik, byggprodukter och metoder.Meriterande Kunskap och erfarenhet av GIS, arbete i en digital kontext.Bakgrund som projektledare med vana och erfarenhet av komplexa miljöer och ledning av stora projekt.Kunskap och erfarenhet av arbete med avfallshantering.Kunskap och erfarenhet av grönytefaktorer.Kunskap och erfarenhet av landskapsarkitektur.Vi söker dig med god samarbetsförmåga och känsla för service. Du är nyfiken och har en vilja att lära dig nya saker och vill ständigt utvecklas. Vi ser att du har hunnit hitta en stabilitet i din kompetens, kan arbeta självständigt och känner dig trygg i rollen som sakkunnig inom mark. Vidare så är du kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig. Du behöver också var lyhörd och tydlig i din kommunikation då det är många olika kontaktytor i arbetet.Att jobba hos FamiljebostäderFamiljebostäders värdegrund är en viktig del i det dagliga arbetet. Där betonar de engagemang, kundfokus, affärsnytta och nytänkande. Nu står Familjebostäder inför en spännande utveckling i företaget med tillväxt och fokus på samhällsnytta.Här blir du en del av ett genuint och trevligt bolag med goda värderingar och ett fint arbetsklimat som månar om miljö, samhällsfrågor och sina anställda samtidigt som bolaget är i en spännande tillväxt- och utvecklingsfas.Familjebostäder erbjuder dig en bred och utvecklande roll med många kontaktytor, trevliga lokaler, god arbetsmiljö och delaktighet med engagerade kollegor. Du får också tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, goda anställningsvillkor och för rätt person finns bra utvecklingsmöjligheter.Välkommen med din ansökan!I denna rekrytering samarbetar Familjebostäder AB med Fasticon. För att söka tjänsten, registrera ditt CV på www.fasticonjobb.se. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jeanette Kanka på Jeanette.kanka@fasticon.se eller 072-389 99 75. Under perioden juni och juli har vi semester och därmed sker inget urvalsarbete. I augusti sker löpande urval och sista ansökningsdag är den 23 augusti.Om FasticonFasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se. Sista dag att ansöka är 2021-08-23Fasticon Kompetens AB5832632