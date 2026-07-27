Sakkunnig Kemist
Arbetsmiljöverket / Kemistjobb / Solna Visa alla kemistjobb i Solna
2026-07-27
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arbetsmiljöverket i Solna
, Stockholm
, Örebro
, Linköping
, Falun
eller i hela Sverige
På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.
Ditt nya jobb
Som sakkunnig kemist är du en del i det team som förser Arbetsmiljöverket med kemisk expertkunskap. Arbetet är självständigt men samarbete sker kontinuerligt med andra handläggare på enheten samt övriga myndigheten. En del resor nationellt och internationellt kan förekomma.
Som sakkunnig ansvarar du för att:
Granska och utvärdera vetenskapligt dokumentation som underlag för gränsvärden.
Vidareutveckla Arbetsmiljöverkets kunskaper om nuvarande och framtida kemiska risker i arbetsmiljön.
Delta i föreskriftsarbete och ta fram vägledningar till aktuella föreskrifter.
Delta i utvecklingen av nya EU-direktiv inom kemiområdet.
Stödja arbetsmiljöinspektörerna i tillsynsfrågor om kemiska arbetsmiljörisker.
Samverka med andra myndigheter, organisationer och forskarvärlden.
Svara på frågor och remisser från andra myndigheter, departement och organisationer inom kemiområdet.
Ta fram material och kommunicera detta till våra intressenter.
Svara på externa frågor från exempelvis media, parterna och intresseorganisationer.
Om dig
Som person ser vi att du kommer att trivas i rollen om du har förmågan att använda din kunskap och erfarenhet på ett flexibelt sätt i nya situationer, att du har en stark tilltro till din egen förmåga att hantera utmaningar, att du kommunicerar med tydlighet och ger andra utrymme att ge feedback för dig att agera på. Vidare säkerställer du att ditt arbete sker på ett strukturerat sätt och du är bekväm med att söka nya kontakter såväl i som utanför den egna organisationen. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rollen kräver att du har:
Högskoleutbildning om minst 180 poäng (120 poäng enligt gamla systemet) inom kemi eller toxikologi eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst fem års arbetslivserfarenhet inom kemi eller toxikologi.
Kunskaper om kemi eller toxikologi och kan granska vetenskaplig litteratur.
Flytande svenska och bra kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
Forskarbakgrund med vana att granska och utvärdera vetenskaplig dokumentation.
Arbetslivserfarenhet inom kemisk industri eller arbetsmiljöområdet.
Erfarenhet av att ha arbetat praktiskt med riskbedömningar inom kemiområdet.
Arbetslivserfarenhet inom antingen området oorganisk kemi, kvarts, yrkeshygien eller hantering av läkemedel på arbetsplatser.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större. Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är placerad på vårt kontor i Solna men vi ser att du kan vara placerad även på andra orter i landet.
Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader. Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider eller tillämpar förtroendearbetstid och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter. https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/vara-formaner-och-villkor.
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 36.
För oss är det viktigt att rekryteringsprocessen är ömsesidig. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet? Välkommen med din ansökan senast den 25/8! Rekryterande chef samt rekryteringspartner är åter för frågor 17/8. Från den 10 augusti kan frågor ställas till Karin Staaf, sakkunnig kemist, på karin.staaf@av.se
.
Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmiljöverket
(org.nr 202100-2148), http://www.av.se
Svetsarvägen 12 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Arbetsmiljöverket Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Bengtsson Ryberg Johanna.Bengtsson.Ryberg@av.se Jobbnummer
10012026