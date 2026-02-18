Sakkunnig inom jämställda löner till DO
2026-02-18
DO söker en sakkunnig inom jämställda löner som ska samordna DO:s arbete med jämställda löner och mot diskriminering i arbetslivet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en sakkunnig inom jämställda löner, tillika samordnare, som vill vara med och utveckla myndighetens arbete med jämställda löner, lönetransparens och mot diskriminering i arbetslivet. Befattningen är placerad på DO:s stab.
DO är en växande myndighet och förväntas växa ytterligare de kommande åren som ett resultat av det svenska genomförandet av EU-direktivet om lönetransparens.
Staben
Stabens uppdrag är att bistå ombudsmannen (myndighetschefen) i strategiska och löpande frågor. I enhetens uppdrag ingår att samordna myndighetsövergripande frågor såsom myndighetens styr- och ledningsprocesser, rapporteringar till regeringen och löpande kontakter med Regeringskansliet. På staben arbetar en strategisk rådgivare, en expert inom diskrimineringsjuridik, en internationell samordnare, en planeringssekreterare samt stabschefen.
I och med genomförandet av EU:s så kallade lönetransparensdirektiv får DO ett antal nya uppgifter. Dessa uppgifter kommer att vara spridda på olika enheter inom DO vilket ställer särskilda krav på samordning av arbetet. De nya reglerna om lönetransparens kommer även att behöva genomföras i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer.
Som samordnare av DO:s arbete för jämställda löner och lönetransparens är det din uppgift att i samarbete med övriga enheter se till så att de olika delarna av DO:s arbete genomförs, hålls samman och bidrar till att uppnå målet om jämställda löner, det vill säga lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete.
I arbetsuppgifterna ingår även andra frågor som rör ett arbetsliv fritt från diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. Utöver det kan arbete som rör diskriminering och lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund inom andra samhällsområden än arbetslivet förekomma.
Arbetsuppgifterna består även av strategisk rådgivning till ombudsmannen, omvärldsbevakning och framtagande av underlag till externa möten och framträdanden.
Arbetet kräver att du kan skapa bra nätverk inom myndigheten, med arbetsmarknadens parter, med civilsamhället samt med Regeringskansliet och andra myndigheter. Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig med
• akademisk utbildning inom juridik, statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig,
• mycket god kunskap om och aktuell erfarenhet av frågor som rör jämställda löner,
• mycket god kännedom om arbetsmarknadens parter och den svenska arbetsmarknadsmodellen,
• erfarenhet av samordning, projektledning eller motsvarande,
• erfarenhet av att ta fram olika typer av underlag, till exempel för externa framträdanden eller beslutsunderlag, samt
• mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Du ska även ha
• mycket god analytisk förmåga och förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya frågor samt inhämta och tillämpa ny kunskap,
• förmåga att samarbeta, samverka och skapa goda relationer med olika aktörer internt och externt,
• god förmåga att representera myndigheten i olika externa formella sammanhang,
• ett prestigelöst sätt, inge förtroende och ha hög integritet, samt
• god förmåga att möta människor med respekt.
Meriterande
• goda kunskaper om hur lönebildningen fungerar på den svenska arbetsmarknaden,
• erfarenhet av arbete med lönekartläggning
• kunskaper om och erfarenhet av arbete mot diskriminering i arbetslivet,
• erfarenhet från arbete på en arbetsgivarorganisation eller facklig organisation, samt
• goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.
Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader.
Om DO
DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. DO har även vissa andra uppgifter enligt vad som framgår av förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen.
Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vidare erbjuds möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter. Varje medarbetare har en egen arbetsplats.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Kontaktperson är rekryterande chef Samuel Engblom eller HR-specialist Madeleine Dolk Pilstam. Fackliga företrädare är Matilda Davin Omar för Saco och Camilla Arnesen för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 10 mars via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt
Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis.
