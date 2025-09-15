Säkerhetstekniker till VO Häktet Helsingborg
2025-09-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
VO Häktet Helsingborg består idag av restriktionshäktet Helsingborg och gemensamhetshäktet Berga. På häktet finns olika avdelningar som restriktionsavdelning, ungdomsavdelning och en kvinnoavdelning. Häktet Berga tar emot klienter utan restriktioner.
Läs mer om vår verksamhet på hemsidan.
Häktet Helsingborg: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/helsingborg/#verksamhet
Häktet Berga: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/haktet-berga/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som säkerhetstekniker på Häktet Helsingborg/Berga ansvarar du tillsammans med en annan säkerhetstekniker över bland annat utveckling, drift, underhåll/service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar.
Systemen består bland annat av lås- och passagesystem, telefoni, larm, kamerasystem med bildlagringsservrar, överordnat larmkommunikationssystem och brandlarm. Deltagande i det systematiska brandskyddsarbetet ingår i arbetet. Det förekommer även administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor, samt elektroniska förundersökningar.
Tjänsten förutsätter en nära samverkan med externa entreprenörer och ställer därför krav på olika kompetenser. Säkerhetsteknikerna genomför till exempel felsökning, reparation och underhåll i nära samarbete med övrig personal samt drifttekniker från externa företag.Kvalifikationer
För tjänsten som säkerhetstekniker söker vi en ansvarsfull och positiv person med god problemlösningsförmåga. Du behöver vara självgående, men också kunna arbeta bra med andra människor. Din goda samarbetsförmåga och serviceinriktade bemötande gör det lätt för dig att anpassa sig till olika situationer som uppstår. Periodvis är arbetet intensivt vilket kräver en god förmåga att prioritera och arbeta strukturerat, rollen kräver även ett högt säkerhetstänkande.Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Meriterande:
• Erfarenhet och/eller utbildning av överordnande larmsystem, CCTV-system, IP-baserade nätverk, kommunikationssystem, brandlarm och brandsensorer
• Erfarenhet av arbete med Integra/Artifex, Unison och CCTV Milestone
• Erfarenhet och/eller utbildning av röntgen/metalldetektion
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
