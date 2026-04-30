Säkerhetstekniker till verksamhetsområde Kalmar
2026-04-30
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården i Kalmar expanderar och har just nu flera pågående projekt och nyetableringar framför sig. Etablering av en klass 3 anstalt under 2026, ett nytt häkte med målsättningen att driftsättas 2027 samt en ny kriminalvårdsanläggning som beräknas stå klar 2030. Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Till verksamhetsområde Kalmar söker vi nu en säkerhetstekniker som kommer att arbeta i vår befintliga verksamhet och även vara med i uppstarten av våra nyetableringar. Som säkerhetstekniker kommer du att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem i en verksamhet med hög säkerhetsprofil. Ni ansvarar gemensamt för lokal utveckling, drift, underhåll, utbyten, service och felsökning av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av överordnade larmsystem med undersystem såsom samtalsanläggningar, överfallslarm, brandlarm, CCTV, intrångslarm, lås- och passagesystem. Du kommer även arbeta med nätverk, fysiska och virtuella servrar, lagring samt övervakning av nätverk i ovan nämnda system. Administrativa uppgifter såsom behörighetsadministration, dokumentation, registervård, och support på hårdvara kopplat till våra säkerhetssystem förekommer också. Vi ser gärna att du vill framåt och är driven då vi lägger stort fokus på kompetensutveckling. Du kommer att få möjlighet att påverka din arbetssituation och utvecklingen av din roll.
I arbetet ingår även att tillsammans med chef ansvarar för att infrastrukturen för säkerhetssystemen är i linje med Kriminalvårdens behov. Du planerar och ansvarar för kravspecifikationer och beställningar av säkerhetssystem samt ser till att större arbeten genomförs av leverantörer. Du agerar teknisk support och stödjer samtliga avdelningar med säkerhetstekniska frågor inom området. Du informerar, utbildar och handleder personal i handhavande av säkerhetsanordningar samt är lås- och nyckelansvarig.
Du blir stationerad i Kalmar men vid behov kommer du även att vara övriga enheter inom regionen behjälplig i säkerhetstekniska frågor. Tjänsteresor ingår i uppdraget.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för säkerhetsteknik och säkerhetsarbete. Du behöver vara initiativtagande, ta ansvar för dina uppgifter och självständigt driva dina processer framåt. Du ska även ha ett tydligt mål och resultattänk i ditt arbete samt kunna göra välgrundade avvägningar och prioriteringar. Då arbetet är komplext krävs också en god problemlösande analysförmåga och ett praktiskt handlag. Eftersom du kommer att samarbeta med både interna och externa parter krävs också en god samarbetsförmåga. Du behöver på ett enkelt sätt kunna förklara och översätta den tekniska processen för övriga medarbetare då du kan komma att formulera rutiner och instruktion för teknisk utrustning.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieskolkompetens, gärna med inriktning på teknik/el/tele/IT eller annan utbildning inom säkerhetsteknik som Kriminalvården bedömer likvärdig.
• Arbetslivserfarenhet som säkerhetstekniker, eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom teknik/el/tele/säkerhet.
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvårdens säkerhetstekniska system såsom larm, passage, samtalsanläggning, el, tele och CCTV.
• Erfarenhet och/eller utbildning inom felsökning, kopplingar och dokumentation i teletekniska anläggningar.
• Erfarenhet av att arbeta i säkerhetstekniska projekt.
• Goda kunskaper i nätverksteknik och Windows-baserade system.
• Tidigare arbetat i den verksamhetsnära miljön eller externt för myndigheten.
• Erfarenhet av nyckel- och låshantering.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
