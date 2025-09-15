Säkerhetstekniker till väletablerat bolag
Är du en driven tekniker med intresse för säkerhetssystem och en vilja att arbeta i en roll där både kundkontakt och tekniska utmaningar står i fokus? Här blir du en del av ett engagerat team, i ett företag med starka rötter och en framtidsinriktad syn på utveckling.Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Gärdin & Persson är en väletablerad bygghandel med mer än hundra års erfarenhet inom bygg- och industribranschen. De är del av K-bygg, en stabil aktör med ett brett sortiment av byggmaterial, verktyg och tekniska lösningar - och de fortsätter att utvecklas för att möta framtidens behov.
Här får du möjlighet att bli en del av ett företag där tradition möter innovation. Här arbetar du i en miljö med stark teamkänsla, teknisk bredd och nära relationer till sina kunder. Du omges av kollegor med ett genuint engagemang för service - tillsammans skapar ni en arbetsplats präglad av driv, gemenskap och yrkesstolthet.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en långsiktig tjänst med stora möjligheter till utveckling inom ett område där efterfrågan ständigt växer. För rätt person finns det goda möjligheter till karriärvägar och fördjupning inom tekniskt avancerade projekt. Du kommer ha frihet att ta initiativ och vara med och påverka, både i det dagliga arbetet och i företagets utveckling. Du erbjuds en roll som kan anpassas efter din livsstil och med eget ansvar lägger du upp din arbetstid och arbetsdagar.
Du får:
En tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbete i ett kompetent team med högt engagemang
Förmåner enligt gällande kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Flexibla arbetstider
Förmånspriser på byggmaterial
Kaffe och frukt serveras dagligen
Vad innebär rollen?
Som Säkerhetstekniker hos Gärdin & Persson blir du en nyckelperson i deras tekniska team. Du arbetar med installation, felsökning och service av elektriska säkerhetssystem - till både mycket stora och mindre kunder. Rollen innebär mycket kundkontakt, eget ansvar och varierande arbetsdagar. Du uppskattar kundkontakt då du har nära kontakt med både beställare, entreprenörer och interna kollegor.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Installation av elektriska säkerhetssystem
Felsökning och reparation
Service och underhåll
Arbete med CCTV, passagesystem, inbrottslarm
Löpande kontakt med beställare och el entreprenörer
Resor i Jämtlands län till kunder
Vid anställning får du en mentor som vägleder dig in i bolagets kultur, värderingar och mål. Du utgår från kontoret med företagsbil.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet inom elteknik, gärna med bakgrund som elektriker eller servicetekniker. Du har god teknisk förståelse, är van vid felsökning och installation, och trivs med att arbeta nära kund i en lösningsorienterad roll. För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du har ett genuint intresse för service och uppskattar att möta kunder - ofta i deras vardag, där din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga gör verklig skillnad.
Vi ser att du har:
Minst 3 års erfarenhet som Säkerhetstekniker
God datorvana
Gymnasieutbildning inom el eller motsvarande
Systemvana (som inom felsöknings- och mätinstrument samt programmerings- och styrsystem)
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal samt skrift
Då uppdrag kan komma att bli säkerhetsklassade krävs svenskt medborgarskap och ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Gärdin & Persson tror på att rätt person i rätt miljö skapar bäst resultat - därför är tjänsten som Säkerhetstekniker flexibel och kan anpassas utifrån din kompetens, erfarenhet och livssituation. Tillsammans med bolaget får du möjlighet att växa i en roll som både utmanar och utvecklar, samtidigt som du bidrar till att stärka erbjudande mot kund.
