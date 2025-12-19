Säkerhetstekniker till Securitas Direct i Luleå
Verisure Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2025-12-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkra Luleås företag? Är du en driven och teknikintresserad säkerhetstekniker som söker nya utmaningar? Trivs du med att arbeta självständigt men samtidigt känna tillhörigheten i ett starkt team? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten som säkerhetstekniker hos oss!Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som larm/säkerhetstekniker hos oss på Säkerhetsteknik i Norrbotten AB kommer du att arbeta med installationer, driftsättning och service av främst Securitas Direct's larmanläggningar men även andra system. Arbetsuppgifterna innefattar planering, kabelförläggning, installationer, driftsättning, funktionstest och dokumentation. Arbetet är omväxlande med företagskunder inom många olika branscher och uppdrag av varierande karaktär. Tjänsten erbjuder såväl självständiga arbetsuppgifter som uppdrag tillsammans med dina kollegor. Är du intresserad av att läsa mer om våra produkter och tjänster till företag klicka på länken www.securitasdirect.seProfil
Som person ser vi att du är en ambitiös lagspelare och ska kunna arbeta målinriktat i ett högt tempo både självständigt och i team. Du har lätt för att ta egna initiativ och är drivande i din egen utveckling. Då tät och daglig kontakt med våra kunder är ett viktigt inslag i din vardag behöver du ha ett sätt som är tillmötesgående, professionellt och som kännetecknas av hög kvalitet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av vår bransch. Kanske har du jobbat med larminstallationer tidigare eller så har du erfarenhet av andra områden inom kamera eller brand- och utrymningslarm och vill utvecklas tillsammans med oss, men det är inget krav.. Du är van vid teknik och tycker om att visa framfötterna samt att har lätt för att lära dig nya saker. Du ser också fram emot ett flexibelt arbete där du får träffa många nya kunder i vårt geografiska område som primärt är Luleå tätort, men även området däromkring-fyrkanten
Obligatoriska krav:
* Fri från anmärkningar i belastningsregistret då du kommer att arbeta med säkerhetsklassade objekt
* Svenskt medborgarskap
* Svenska i tal & skrift
* B-Körkort
Vi erbjuder
Hos Säkerhetsteknik i Norrbotten AB blir du en del av ett kompetent och härligt gäng som har högt i tak och tillsammans firar framgångar! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och du kommer att utgå från vårt kontor i Luleå och arbetet är normalt sett förlagt till dagtid. Tillträde sker 1 januari-2026..
I denna rekrytering kommer vi att tillämpa ett löpande urval. Detta betyder att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi ber dig därför ansöka snarast.Senaste ansökningsdag 15 dec-2025.
* Grundlön + provision
* Tjänstebil
* Gedigen utbildning och onboarding
* Friskvård
* UtvecklingmöjligheterOm företaget
Securitas Direct Sverige AB är verksamma inom Securitas Direct Group som är en ledande leverantör av trygghet och säkerhet och är med sina mer än 5 miljoner kunder i 17 länder nummer ett i Europa. I Sverige har Securitas Direct erbjudit smarta kameralösningar och trygghetstjänster till företag i över 35 år. Idag är vi marknadsledande med ca 80 000 företagskunder fördelade över hela Sverige. Målet är att våra kunder ska ha det - Bra på jobbet! Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "r2024120565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Direct Sverige AB Jobbnummer
9656028