Säkerhetstekniker till Prenad i Landskrona
På Prenad i Landskrona expanderar vi vår säkerhetsavdelning.
Då vi har en ökad efterfrågan på våra tjänster så behöver vi utöka och bli fler på avdelningen.
Är du redo för nästa utmaning och vill vara med på vår satsning?
Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Som säkerhetstekniker på Prenad arbetar du självständigt med att installera säkerhetslösningar hos våra kunder. Om du tycker om att arbeta med modern teknik och ge god service är det här en tjänst för dig. Ingen dag är den andra lik! I jobbet kommer du att planera, samordna och installera säkerhetslösningar åt våra kunder. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Installation och driftsättning av säkerhetsanläggningar
• Aktivt arbeta med att skapa, bevara och utveckla kundrelationer
• Ta hand om eftermarknaden, service samt att instruera våra kunder i användningen av deras säkerhetsanläggningar
• Utföra serviceavtal
• Installation av inbrottslarm, CCTV och lås & Passerkontroll
• Daglig kontakt med våra kunder
• Utredningar/felsökningar och åtgärdsförslag
Du kommer att vara ansvarig för att utföra varje uppdrag enligt våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Arbetet innebär både teknisk problemlösning, kundkontakt samt planering av dagligt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har en utbildning inom el eller teknik och har arbetat med att installera säkerhetslösningar under några år. Det är meriterande om du har arbetat med driftsättning/slutkontroll av inbrottslarm, övervakningskameror samt passageanläggningar.
Som person är du driven, engagerad och prioriterar såväl framdrift som kvalitet. Du är ordningsam och har ett strukturerat arbetssätt.
Prenad eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning
Vi skapar stora resultat, tillsammans. På Prenad som är en del av Bravida är vi drygt 12 000 personer som jobbar tillsammans. Det gör att vi kan ta oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar.
När du växer, växer vi. Din utveckling är viktig för oss. Vi tror att den viktigaste skolan är det dagliga arbetet. Dessutom finns Bravidaskolan, med många interna utbildningar som kan öppna upp nya vägar. När våra medarbetare växer, kan också företaget utvecklas.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum som är den 31 Mars 2026.
Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan. Vill du veta hur våra medarbetares vardag ser ut? Följ oss på Facebook och LinkedIn.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.
Armin Zahirovic Mats Cedervall
Projektledare Avdelningschef
0418-437513 0418-437503
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
