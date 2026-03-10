Säkerhetstekniker till ledande teknikbolag!
Academic Work Sweden AB / Budjobb / Stockholm Visa alla budjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår klient, en ledande aktör inom tekniska lösningar för samhällskritiska miljöer, söker nu dig som vill arbeta med toppmoderna säkerhetssystem. Här får du möjlighet att utvecklas i en stabil organisation känd för sin höga tekniska höjd och starka gemenskap, med en väldigt hög Great Place to Work-ranking!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som säkerhetstekniker hos vår klient arbetar du med installation, driftsättning, service och felavhjälpning av tekniska säkerhetssystem i miljöer där tillgänglighet och säkerhet är affärskritiska. Du har en central roll i leveransen och ansvarar för att säkerhetslösningar uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalitet och dokumentation.
Arbetet omfattar exempelvis:
Passersystem
Inbrottslarm
Kameraövervakning
Brandlarm
Integrerade säkerhetsplattformarOm företaget
Företaget är en etablerad aktör inom tekniska helhetslösningar med uppdrag i samhällskritiska miljöer. De levererar avancerade projekt där tillgänglighet, säkerhet och kvalitet är centralt. Organisationen består av cirka 130 medarbetare och präglas av stark tillväxt, hög teknisk kompetens och god sammanhållning.
Du erbjuds
Möjlighet till direktrekrytering för rätt person efter 6 månader
Tillgång till servicebil/tjänstebil
En härlig företagskultur som präglas av respekt, delaktighet och affärsmässighet
Årliga företagskickoffer och roliga aktiviteterDina arbetsuppgifter
Arbetet innebär en dynamisk kombination av praktisk installation av säkerhetsutrustning på plats, såsom kameror och passersystem, och den tekniska driftsättningen bakom dator. Du kommer att hantera allt från felsökning till service.
Installation och driftsättning av säkerhetssystem
Service, felsökning och felavhjälpning
Dokumentation enligt gällande regelverk och kundkrav
Säkerställa kvalitet och leveransprecision
Upprätthålla och utveckla goda kundrelationer
Bidra till tekniska förbättringar och effektiva arbetssätt
Vi söker dig som
Minst 1-2 års erfarenhet som säkerhetstekniker
God teknisk förståelse och ett genuint intresse för säkerhetssystem
B-körkort
God dokumentationsvana
Flytande kunskaper i svenska och god engelska
Vara beredd att genomgå säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen, samt inte förekomma i belastningsregistret
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av system som Winguard, Gallagher, LenelS2, ARX, Galaxy, Dorma, Milestone, SPC eller liknande
IT- och nätverkskompetens inom TCP/IP, VLAN och servermiljöer
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade eller verksamhetskritiska miljöer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Teknikintresserad, noggrann och lösningsorienterad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "URMQ9E". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9789019