Säkerhetstekniker till Elajo Kalmar
Elajo El & Energiteknik AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Kalmar Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Kalmar
2026-06-18
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elajo El & Energiteknik AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team i Kalmar. Vi hjälps åt och arbetar tillsammans inom samtliga säkerhetsområden och letar därför efter dig som är en lagspelare och som har tidigare erfarenhet av en roll som säkerhetstekniker. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetstekniker arbetar du med installation, driftsättning och service av säkerhetstekniska system hos våra kunder i Kalmar med omnejd. Du kommer att vara delaktig i varierande projekt där modern teknik står i fokus och där du samarbetar med både kollegor och kunder för att hitta de bästa lösningarna.
Ansvarsområden
• Installation, konfigurering och driftsättning av inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning (CCTV) och brandlarmsystem.
• Utföra löpande underhåll, felsökning och reparation av säkerhetstekniska system.
• Ge teknisk support och rådgivning till kunder på plats och på distans.
• Dokumentera utförda arbeten och säkerställa att serviceprotokoll är uppdaterade enligt rutiner och regelverk.
• Arbeta enligt gällande säkerhetsföreskrifter, standarder och kvalitetskrav.
• Samarbeta nära med kund, projektledare och övriga kollegor för att leverera säkra och kundanpassade lösningar.
Kvalifikationer och erfarenhet
• Genomförd gymnasieutbildning inom el/teknik eller motsvarande praktisk erfarenhet.
• Minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med installation av säkerhetssystem.
• Meriterande med erfarenhet av driftsättning av säkerhetssystem.
• Kunskap inom något av områdena: inbrott, passage, CCTV och / eller brand är ett krav.
• Meriterande erfarenhet av system som SPC, RCO, ASSA ARX, APTUS, AXIS och Hanwaha eller liknande.
• Meriterande med arbete som elektriker med ECY-certifikat.
• B-körkort är ett krav.
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du:
• Har ett intresse för teknik och gillar att lösa problem
• Arbetar strukturerat och noggrant
• Trivs med att samarbeta och skapa goda relationer med kunder och kollegor
• Tar ansvar och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vad Elajo erbjuder dig
• Egen bil i tjänsten.
• Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
• En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
• Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Eljo4U.
• Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
• Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
• Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Säkerhet
Elajo är en av Sveriges främsta teknikleverantörer inom el, säkerhet, mekanik och energi. Vi har över 800 anställda på 39 orter och är stolta över att leverera innovativa och pålitliga lösningar till företag och samhälle. Hos Elajo arbetar vi dagligen för att höja säkerheten och driva teknikens utveckling framåt.Så ansöker du
Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt, intervjuer sker löpande under tiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-06-30.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
• Avdelningschef David Gustafsson på telefon 0104-578 417
Välkommen med din ansökan!
Inför denna rekrytering har Elajo tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt från mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884)
Wismarsvägen 1 (visa karta
)
393 56 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9970168