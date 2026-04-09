Säkerhetstekniker till Elajo i Oskarshamn
Är du en tekniker som gillar att lösa problem och arbeta praktiskt med säkerhetssystem? Nu söker vi en säkerhetstekniker till Elajo i Oskarshamn. Här väntar en varierad vardag med både installation och service ute hos kund.
Om rollen
I rollen som säkerhetstekniker arbetar du med installation, service och felsökning av olika säkerhetssystem, såsom passagesystem, inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning. Arbetet innebär att du självständigt planerar och utför dina uppdrag, ofta ute hos kund, där du ansvarar för att installationer fungerar korrekt och att systemen driftsätts på ett säkert och effektivt sätt. Du arbetar även med felsökning av exempelvis kortläsare, lås och centraler samt programmering och konfiguration i olika säkerhetssystem. Arbetet kan innebära att du drar kablage, monterar utrustning, testar funktioner och vid behov byter ut komponenter direkt på plats.Publiceringsdatum2026-04-09Profil
För att lyckas i rollen som säkerhetstekniker ser vi att du har ett genuint tekniskt intresse och trivs i en praktisk roll där du får arbeta med både installation, felsökning och programmering av säkerhetssystem. Du har några års erfarenhet inom säkerhet, el eller teknik och känner dig trygg i att arbeta med både hårdvara och mjukvara, exempelvis inom passagesystem eller inbrottslarm. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat i något av systemen RCO, Vanderbilt eller ASSA ARX, eller liknande system inom säkerhet.
Du är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppdrag, från planering till genomförande och dokumentation. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar att samarbeta med kollegor och dela kunskap när det behövs. Eftersom arbetet innebär mycket kundkontakt är det viktigt att du är serviceinriktad, har ett professionellt bemötande och känner dig bekväm med att representera företaget ute hos kund.
Skallkrav för tjänsten:
• Utbildning inom el, teknik, tele eller motsvarande
• Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet
• Kunskaper inom RCO, Vanderbilt, ASSA ARX eller motsvarande
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet som säkerhetstekniker
Om Elajo
Elajo är ett av Sveriges ledande teknikföretag inom el, säkerhet, mekanik och energi. Företaget har funnits i över 60 år och erbjuder helhetslösningar inom installation, service och tekniska system för fastigheter, industri och offentlig verksamhet. Hos Elajo blir du en del av en stabil organisation med stark lokal närvaro och goda möjligheter till utveckling inom teknikområdet.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som säkerhetstekniker, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Oskarshamn
Arbetstid: Mån-fre
Omfattning: Heltid, 07:00-16:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
https://www.framtiden.com
572 02 OSKARSHAMN Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com
