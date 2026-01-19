Säkerhetstekniker till Bravida
Är du serviceinriktad och har erfarenhet inom brand? Vill du dessutom jobba på ett branschledande företag som främjar utveckling? På Bravida är vi proffs som gör jobbet ordentligt. Nu söker vi Säkerhetstekniker till vårt team i Umeå.
Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
I rollen som Säkerhetstekniker på Bravida arbetar du självständigt med att utföra service och installationer av säkerhetslösningar hos våra kunder. Om du tycker om att arbeta med modern teknik och ge god service är det här en tjänst för dig. Ingen dag är den andra lik! I jobbet kommer du att planera, samordna och installera säkerhetslösningar åt våra kunder. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Installation och service av alla produkter förekommande inom kategorin brand.
• Aktivt arbeta med att skapa, bevara och utveckla kundrelationer
• Ta hand om eftermarknaden, service samt att instruera våra kunder i användningen av deras säkerhetsanläggningar
• I viss mån agera tekniskt säljstöd till våra projektledare
• Att vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten
• Daglig kontakt med våra kunder
• Utredningar/felsökningar och åtgärdsförslag
Du kommer att vara ansvarig för att utföra varje uppdrag enligt våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Arbetet innebär både teknisk problemlösning och mycket kontakt med kunder.
Ditt nya team
På Bravida i Umeå har vi avdelningar inom EL, VS, Vent, FM, sprinkler, automation och Fire&Security. Vi är idag 28 medarbetare på filialen Fire&Security där du kommer att vara anställd. Vi tycker det är lika viktigt att göra jobbet ordentligt som att ha roligt ihop. Våra kunder är bland annat universitet, fastighetsägare, fastighetsförvaltningsbolag, dagligvaruhandel, energiförsörjning och kommuner. Vi har bred kundkrets och har behov av förstärkningar inom flera områden.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av att arbeta självständigt
• Tidigare arbetat inom brand
• Har B-körkort
Då du kommer att arbeta i säkerhetsklassad miljö så krävs en godkänd säkerhetsprövning före anställning.
Som person är du ansvarstagande och driven. Du skapar långsiktiga relationer med våra kunder och bidrar med en hög kompetens inom brand. Vidare håller du en hög aktivitetsnivå och samarbetar med dina övriga kollegor för att nå avdelningens mål. Rollen innebär en hel del kundkontakt vilket gör att du behöver behärska svenska språket väl i tal och skrift.
Bravida som arbetsgivare
Bravida är en stor arbetsgivare, faktiskt störst inom vår bransch i Norden. Det gör att vi kan erbjuda mycket till dig som medarbetare. I flera år i rad har vi blivit rankade till en av Sveriges bästa arbetsgivare! Bravida eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning. Vi arbetar som ett team och vi tycker om att skapa stora resultat, tillsammans.
Förutom förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, hälsoundersökning och förmånliga försäkringar erbjuder Bravida dig ett självständigt och stimulerande arbete i en organisation där kompetens, utveckling och trivsel värderas högt. Vi på Bravida är vana att leverera högsta kvalitét till nöjda kunder och värnar om arbetsglädje likväl som en bra arbetsmiljö.
Läs gärna mer om Vårt erbjudande och hur du kan utvecklas hos oss. När du växer, växer vi!
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 8 februari 2026. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
