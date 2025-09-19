Säkerhetstekniker till anstalterna Täby och Österåker
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de slutna anstalterna Täby och Österåker. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdpersonal, administrativ personal, lärare, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, behandlingsprogram, verkstadsproduktion, monterings- och förpackningsarbete och annan strukturerad verksamhet. Anstalten Täby nås med buss, tåg eller bil. Anstalten Österåker ligger utanför Åkersberga och nås med bil eller buss. Åker du bil parkerar du på anstalternas personalparkeringar. Anstalten Österåker är inne i en expansiv utbyggnadsfas och bygger nya bostadshus med anstaltsplatser och tillhörande lokaler för sysselsättning för successiv driftsättning 2025-2027.
Läs mer om anstalten Täbys verksamhet här: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/taby/#verksamhet
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet här: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#omPubliceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som säkerhetstekniker på verksamhetsområde Stockholm Öst kommer du att arbeta med högteknologiska säkerhetssystem som ligger i framkant avseende nätverksansluten utrustning. Säkerhetssystemen kommer att bestå bl.a. av överordnat larmsystem, samtalsanläggning, överfallslarmsystem, CCTV/kamerasystem, bildlagringsservrar, olika typer av larm- och passersystem samt intern- och externt telefonisystem.
Du är verksamhetsområdets främsta kompetens inom säkerhetsteknik vilket bl.a. innebär att du ansvarar för underhåll och support (installationer, uppgraderingar och service etc.) av alla säkerhetssystem. I arbetet ingår även att tillsammans med din chef ansvara för att infrastrukturen för säkerhetssystemen är i linje med Kriminalvårdens behov. Du planerar och ansvarar för kravspecifikationer och beställningar av säkerhetssystem samt ser till att större arbeten genomförs av leverantörer. Du agerar teknisk support och stödjer samtliga avdelningar med säkerhetstekniska frågor inom området. Du informerar, utbildar och handleder personal i handhavande av säkerhetsanordningar samt vara lås- och nyckelansvarig. Dina arbetsuppgifter sträcker sig över hela anstaltsområdet, även i klientmiljö.
På verksamhetsområdet finns det idag en säkerhetstekniker som du kommer dela arbetsuppgifterna med. Du kommer även att samarbeta och utbyta erfarenheter i vardagen med säkerhetstekniker vid andra anstalter och häkten. Tjänstgöring kommer ske på både anstalten Täby och anstalten Österåker.Kvalifikationer
Som säkerhetstekniker ser vi att du har god samarbetsförmåga och hög grad av servicekänsla. Vidare ser vi att du har en god förmåga att självständigt planera, organisera och anpassa ditt arbete samt att slutföra arbetsuppgifterna i tid. Då ditt arbete är en nödvändig funktion för driften av verksamheten är det viktigt att du är flexibel och lyhörd för behov som uppkommer.
Du har i grunden ett genuint intresse för säkerhetsteknik och säkerhetsarbete men för att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det också viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieskolekompetens och gärna med inriktning på teknik/el/IT eller annan utbildning inom säkerhetsteknik som Kriminalvården bedömer likvärdig.
• Erfarenhet som tekniker med övergripande larmsystem såsom överordnade system, CCTV-system, passagesystem, praktisk eller annan erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Svenskt medborgarskap.
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom teknik/el/säkerhet.
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvårdens tekniska system.
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller.
• Erfarenhet av IT-nätverksdragning.
• Erfarenhet av nyckel- och låshantering.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
