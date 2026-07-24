Säkerhetstekniker/Systemtekniker till Granitor Electro
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Borlänge Visa alla maskinreparatörsjobb i Borlänge
2026-07-24
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Är du en trygg tekniker som trivs med eget ansvar och vill tillhöra ett bolag där långsiktighet och medarbetarfokus står i centrum? Granitor Electro söker nu dig som vill jobba med frihet under ansvar i en roll där din expertis verkligen gör skillnad! Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. Vi söker nu en tekniker som kan kliva in i teamet och ta egna initiativ från start. Här blir du en del av en stabil, familjeägd koncern där man värnar om en prestigelös kultur och korta beslutsvägar.
Du erbjuds
En trygg anställning med kollektivavtal och goda förmåner
En varierad roll med stora utvecklingsmöjligheter
Bli en del av ett företag som satsar på sina anställdaDina arbetsuppgifter
Som tekniker hos Granitor får du möjligheten att arbeta självständigt med spännande och varierande uppdrag inom installation, driftsättning och service av säkerhetssystem. Du arbetar både självständigt och tillsammans med ett engagerat team där ni tillsammans skapar hållbara säkerhetslösningar åt Granitors kunder.
Installera och driftsätta system inom inbrottslarm, passersystem, brandlarm och/eller CCTV
Felsöka och åtgärda problem snabbt och noggrant för att minimera driftstörningar
Samarbeta nära kunder för att instruera och utbilda dem i deras säkerhetssystem och skapa en säkerhetslösning anpassad efter deras behov
Dokumentera och följa upp projekt för att säkerställa kvalitativa och långsiktiga resultat
Vi söker dig som
Har en gymnasieutbildning inom el, teknik eller IT
Kan grunderna kring el/svagström
Har flera års erfarenhet av arbete som tekniker inom säkerhetssystem eller IT-infrastruktur
Har goda kunskaper i såväl svenska som engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet av brandlarm från Schneider, Hedengren, Eltek, Notifier, UTC eller Schrack
Har erfarenhet av inbrottslarm/passersystem från RCO, Assa Arx, SPC, Galaxy eller liknande system.
Certifikat inom säkerhetssystem, exempelvis behörig ingenjör
Erfarenhet av Unison
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PX9KVY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011205