Säkerhetstekniker med kundansvar till Elajo Nyköping
Elajo El & Energiteknik AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Nyköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Nyköping
2026-07-15
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Vill du vara med och bygga vidare på vår säkerhetssatsning med stora ambitioner?
I Nyköping har Elajo under lång tid byggt upp ett starkt förtroende inom elinstallationer. För drygt ett år sedan tog vi nästa steg och etablerade vår säkerhetsverksamhet.
Nu fortsätter vi att växa.
Vi söker därför en erfaren säkerhetstekniker som vill kombinera tekniskt kunnande med kundansvar och vara med och utveckla vår säkerhetsaffär tillsammans med ett engagerat team.
Hos oss får du inte bara ansvara för dina egna uppdrag - du får också möjligheten att påverka hur verksamheten fortsätter att utvecklas.
En vardag med teknik, kunddialog och ansvar
Som säkerhetstekniker hos oss ansvarar du för hela eller stora delar av uppdraget - från kunddialog och planering till installation, programmering, driftsättning, service och uppföljning.
Du arbetar nära dina kunder och blir en naturlig rådgivare när det gäller säkerhet, teknik och långsiktiga lösningar.
Arbetet omfattar bland annat:
• Inbrottslarm
• Passersystem
• Kameraövervakning
• Elektroniska lås
• Dörrautomatik
• Service, felsökning och modernisering av befintliga anläggningar
Vi tror på långsiktiga kundrelationer där hög teknisk kompetens kombineras med ett stort engagemang.
Ett team som vill framåt
Vi är fortfarande i en spännande uppbyggnadsfas där säkerhetsverksamheten fortsätter att utvecklas.
Det innebär att du får möjlighet att påverka, bidra med dina erfarenheter och vara med och forma nästa steg tillsammans med kollegor som drivs av samma vilja att utvecklas.
Vi tror att du
Du har erfarenhet som säkerhetstekniker och känner dig trygg i en roll där du tar stort eget ansvar.
Du uppskattar kundkontakter, tycker om att hitta lösningar och ser värdet i att bygga långsiktiga relationer.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
• SPC
• ASSA ARX
• ARX i larm
• RCO
• ILOQ
Har du dessutom erfarenhet av:
• elektronik
• låssystem
• dörrautomatik
är det ett stort plus.
B-körkort är ett krav.
Teknik som gör skillnad
Många av våra uppdrag finns inom verksamheter där säkerhet är en viktig del av samhällets funktion.
Det innebär att ditt arbete inte bara handlar om teknik.
Det handlar också om att bidra till trygghet, kontinuitet och fungerande verksamheter för människor varje dag.
Det är en drivkraft som vi är stolta över.
Ledarskap med kunden i fokus
Hos oss möter du ett ledarskap som tror på engagemang, utveckling och långsiktiga kundrelationer.
Vi vill fortsätta växa inom säkerhet och söker människor som vill utvecklas tillsammans med oss.
Har du idéer om hur vi kan bli ännu bättre lyssnar vi gärna.
Det här får du hos oss
• En roll med stort kundansvar och stor frihet.
• Möjlighet att påverka en växande säkerhetsverksamhet.
• Ett engagerat team med stark framtidstro.
• Kompetensutveckling inom marknadsledande säkerhetssystem.
• Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och attraktiva förmåner.
• En trygg arbetsgivare med långsiktiga ambitioner.
Säkerhet först
Eftersom vi arbetar med säkerhetsklassade miljöer innebär det att vi säkerhetsprövar enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.
För hela livet
På Elajo tror vi att de bästa resultaten skapas tillsammans.
Vi verkar för hela livet - genom att hjälpa våra kunder att skapa tryggare verksamheter och genom att ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas, ta ansvar och växa över tid.
• För våra kunder.
• För varandra.
• För framtidens Sverige.Publiceringsdatum2026-07-15Så ansöker du
Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt, sista ansökningsdag är 2026-08-15.
Urval och intervjuer sker löpande.
För ytterligare information, eller frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta Avdelningschef Fredrik Höög på telefon 0155-205545.
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884)
Wahlströms väg 8 (visa karta
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611 38 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003783