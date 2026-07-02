Säkerhetstekniker/Driftsättare
2Complete AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Örebro Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Örebro
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Företaget är etablerade på marknaden, de är verksamma inom säkerhetslösningar och arbetar med allt från inbrottslarm, passersystem, lås och mycket mer. De finns i hela Sverige men nu söker vi dig som vill arbeta i Örebro och tillhöra ett team med erfaren personal som arbetar som ett lag. Mer information om företaget ges vid intervjutillfället. Arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetstekniker/driftsättare får du en varierad och ansvarsfull vardag där du arbetar med modern säkerhetsteknik ute hos företagets kunder. Du ansvarar för installation, driftsättning och service av inbrottslarm och passersystem, både i nya projekt och i befintliga anläggningar. Med fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet bidrar du till att skapa trygga och välfungerande säkerhetslösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar installation och driftsättning av säkerhetssystem, felsökning och serviceinsatser, montering av ledningsnät och systemutrustning samt dokumentation enligt gällande krav och rutiner. Arbetstiderna är måndag till fredag 7-16. Profil
Vi söker dig som gillar ett praktiskt och varierande arbete där du tar ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt. Du är noggrann, engagerad och har en god förmåga att hitta lösningar på tekniska utmaningar. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att samarbeta med kollegor och skapa goda relationer med kunder.
Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet, med fokus på att leverera hög service och långsiktigt hållbara lösningar. Med ditt professionella förhållningssätt bidrar du till att säkerställa att arbetet utförs effektivt, säkert och med kunden i fokus.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av installation och driftsättning av inbrottslarm, passersystem eller liknande säkerhetslösningar
har utbildning inom el-, tele- eller säkerhetsteknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
har god kännedom om relevanta branschstandarder, regelverk och föreskrifter
behärskar svenska väl i både tal och skrift
innehar giltigt B-körkort.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig kompetens. Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Emily Higgins.
Om 2Complete
2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv. Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess.
Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
702 10 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Emily Higgins emily.higgins@2complete.se +46733656832 Jobbnummer
9988462