Säkerhetstekniker
Jobway AB / Budjobb / Solna Visa alla budjobb i Solna
2026-06-07
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Vill du kombinera teknik, ledarskap och frihet i vardagen? RÅSÄK söker nu en erfaren säkerhetstekniker med arbetsledande erfarenhet som vill ta en nyckelroll i ett väletablerat företag inom säkerhets- och tillgänglighetslösningar, ansök idag!
Rollen innebär att leda och genomföra större entreprenadprojekt, där teknikern har ett övergripande ansvar för såväl planering som utförande i nära samarbete med beställare och intern projektledning. Ett stort eget ansvar ingår i tjänsten, med fokus på att säkerställa att projekten genomförs enligt fastställda tidplaner samt att krav på dokumentation, kvalitetssäkring och egenkontroller uppfylls. Mellan entreprenadprojekten ingår även service- och installationsuppdrag. Dessa arbetsuppgifter utgör en viktig del av rollen och bidrar till en varierad och utvecklande arbetsvardag.
Tjänsten utgår från hemmet. Vid entreprenadprojekt följer du normalt projektets arbetstider, om inget annat överenskommits med beställaren. Veckomöten hålls en gång i veckan på kontoret i Solna.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet som ledande säkerhetstekniker eller arbetsledare
Erfarenhet av svagströmssystem, passersystem och entreprenadprojekt
Kunskap inom dörrautomatik och dörrstyring
Erfarenhet av relevanta system, iLOQ, Axema, Rekyl.
Vana att arbeta med egenkontroller och teknisk dokumentation
Kunskaper i Excel och Microsoft Office
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
RÅSÄK erbjuder dig:
Konkurrenskraftig lön
Stort eget ansvar och frihet i vardagen
Liten organisation med snabba beslutsvägar
En inkluderande och omtänksam företagskultur
Kollektivavtal
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar RÅSÄK med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om RÅSÄK:
RÅSÄK är ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet av lås-, passage- och säkerhetslösningar för företag, fastighetsägare och offentliga verksamheter. Med fokus på kvalitet, service och modern teknik levererar RÅSÄK skräddarsydda lösningar som skapar trygga och säkra miljöer. Företaget erbjuder allt från installation och projektering till service och underhåll.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Galoppvägen 12 (visa karta
)
170 67 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RÅSÄK Kontakt
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261 Jobbnummer
9951308