Säkerhetstekniker
Vi söker en stationerad säkerhetstekniker i Stockholm!Om rollenSom säkerhetstekniker arbetar du med installation, driftsättning och service av säkerhetssystem hos kundens kunder. Du kommer att vara stationerad i centrala Stockholm och behöver inte resa i tjänsten. Rollen innebär kundkontakt där du bygger relationer och levererar service med hög kvalitet. Vår kund erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar.
Vi söker dig som* Har utbildning inom larm- och säkerhet eller el- och energiprogrammet * Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift* Har ett prickfritt belastningsregister och svenskt medborgarskap* Har B-körkort* Är noggrann, lyhörd och trivs med kundkontakt
Kvalifikationer* Relevant gymnasial utbildning eller likvärdig bakgrund inom säkerhet eller el* Tekniskt intresse och erfarenhet av installation, driftsättning eller service* God kommunikativ förmåga och känsla för struktur* Ansvarstagande och kvalitetsmedveten i ditt arbete
Vi erbjuder dig* Ett omväxlande och utvecklande arbete* Certifieringar och kompetensutveckling* Fördelaktiga förmåner* Stabil arbetsgivare med lång erfarenhet i branschen
AnsökanSkicka in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer genomförs löpande. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
115 56 STOCKHOLM
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
