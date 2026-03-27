Säkerhetstekniker

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Finmekanikerjobb / Stockholm
2026-03-27


Vi söker en stationerad säkerhetstekniker i Stockholm!Om rollenSom säkerhetstekniker arbetar du med installation, driftsättning och service av säkerhetssystem hos kundens kunder. Du kommer att vara stationerad i centrala Stockholm och behöver inte resa i tjänsten. Rollen innebär kundkontakt där du bygger relationer och levererar service med hög kvalitet. Vår kund erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar.
Vi söker dig som* Har utbildning inom larm- och säkerhet eller el- och energiprogrammet * Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift* Har ett prickfritt belastningsregister och svenskt medborgarskap* Har B-körkort* Är noggrann, lyhörd och trivs med kundkontakt
Kvalifikationer* Relevant gymnasial utbildning eller likvärdig bakgrund inom säkerhet eller el* Tekniskt intresse och erfarenhet av installation, driftsättning eller service* God kommunikativ förmåga och känsla för struktur* Ansvarstagande och kvalitetsmedveten i ditt arbete
Vi erbjuder dig* Ett omväxlande och utvecklande arbete* Certifieringar och kompetensutveckling* Fördelaktiga förmåner* Stabil arbetsgivare med lång erfarenhet i branschen
AnsökanSkicka in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer genomförs löpande. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se

Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb.

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta)
115 56  STOCKHOLM

Kraftsam R&B

Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

9822710

