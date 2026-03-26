Säkerhetstekniker
Om jobbet
Henningsons El är ett anrikt företag grundat 1939 och en del av Instalco-koncernen. Med cirka 180 anställda och verksamhet inom elinstallationer, säkerhetssystem, industriservice, kraft, storkök och vitvaror är vi en av regionens mest etablerade aktörer.
Vår styrka är kombinationen av lokal närvaro och möjligheterna som kommer med en stor och stabil koncern i ryggen.
Din roll
Vi söker nu en säkerhetstekniker med inriktning på passagesystem och inbrottslarm. I rollen arbetar du både självständigt och i team med installation, service, driftsättning och felsökning av säkerhetssystem hos företag, offentliga verksamheter och industriella anläggningar.
Du blir en viktig del av vårt säkerhetsteam och bidrar till hög kvalitet, trygghet och teknisk utveckling hos våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Installera och driftsätta passagesystem och inbrottslarm enligt gällande regelverk.
Utföra service, felsökning och modernisering av befintliga säkerhetssystem.
Delta i projekt inom både privat och offentlig sektor.
Dokumentera arbeten enligt interna processer och kundkrav.
Vid behov stötta i arbete med andra säkerhetssystem såsom kameraövervakning och brandlarm.Profil
Vi söker dig som är trygg i din teknikerroll, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för säkerhet och teknik.
Vi ser gärna att du har:
Minst 2 års erfarenhet av arbete med passagesystem och/eller inbrottslarm.
Meriterande om du är certifierad inom ASSA ARX och/eller RCO.
God systemförståelse och vana vid teknisk felsökning.
Kunskap inom andra säkerhetssystem är ett plus.
B-körkort (obligatoriskt).
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i team.
Svenskt medborgarskap (obligatoriskt). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: ansokan@henningsonsel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Henningsons Elektriska AB
(org.nr 556059-8855)
Gävle Brovägen 13 (visa karta
)
802 93 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle Kontakt
Regionchef
Thomas Dahl thomas.dahl@henningsonsel.se 0765311510 Jobbnummer
9819859