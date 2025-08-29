Säkerhetstekniker - Installation av larm & kameror
SafeGuard Sverige AB / Snickarjobb / Botkyrka Visa alla snickarjobb i Botkyrka
2025-08-29
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SafeGuard Sverige AB i Botkyrka
Säkerhetstekniker - Larm & Kamera
Har du ett estetiskt öga, gillar att arbeta praktiskt och vill bli expert på säkerhetssystem? Vi söker nu säkerhetstekniker som vill arbeta med installation av professionella larmsystem och kameraövervakning - antingen som erfaren tekniker, eller som arbetsam och händig person som vill utvecklas i yrket.
Om rollen
Som säkerhetstekniker hos oss handlar jobbet till största delen (ca 80 %) om att dra kablar snyggt och smart längs väggar och lister, samt hitta de bästa lösningarna för var larm och kameror ska placeras i kundens lokal eller bostad.
Resten (ca 20 %) består av att ställa in systemen - till exempel koder, kameravinklar och enklare konfigurering. Den tekniska biten lär vi dig om du inte redan kan den.
Vi söker dig som är
Praktiskt lagd, noggrann och gillar att arbeta med händerna
Har ett estetiskt öga för hur installationen blir både snygg och funktionell
Självgående, ansvarstagande och arbetsam
Innehavare av B-körkort (manuell växellåda)
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Bakgrunder som passar bra
Utöver erfarna larm- och kameratekniker ser vi gärna sökande från andra hantverksyrken, t.ex:
Finsnickare / möbelsnickare - vana vid precision och snygga lösningar
Elektriker / svagströmstekniker / teletekniker - teknisk förståelse och kabeldragning
Fastighetstekniker / byggmontör - praktisk erfarenhet från installationer i lokaler
Ventilations- eller kyltekniker - vana att dra rör/kablar snyggt i olika miljöer
Antenn-/parabolinstallatörer - installation, placering och kabeldragning
Vi erbjuder dig
Fast lön enligt överenskommelse
Tjänstebil
Provision vid merförsäljning
Intern utbildning för dig som är rätt person men ny i yrket
Ett tryggt företag med lång erfarenhet i branschenPubliceringsdatum2025-08-29Om företaget
Vi på Safeguard har lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen och arbetar med installation av larm, kameraövervakning och passersystem till företag . Vi är ett mindre, flexibelt team som värdesätter kvalitet, ansvar och nöjda kunder. Hos oss får du arbeta självständigt, men alltid med stöd av erfarna kollegor och tydliga rutiner.
Fakta om tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning
Placeringsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka din ansökan till HR@safeguard.se
. Märk mejlet med "Säkerhetstekniker". Bifoga CV och skriv gärna kort om din bakgrund och vilka system du har arbetat med tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: HR@safeguard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Larmtekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SafeGuard Sverige AB
(org.nr 559523-7867), http://www.safeguard.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9483047