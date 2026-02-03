Säkerhetstekniker - Brandlarm
Henningsons El är ett anrikt företag grundat 1939 och en del av Instalco-koncernen. Med cirka 180 anställda och verksamhet inom elinstallationer, säkerhetssystem, industriservice, kraft, storkök och vitvaror är vi en av regionens mest etablerade aktörer.
Vår styrka är kombinationen av lokal närvaro och den stora koncernens möjligheter.
Din roll
Vi söker nu en säkerhetstekniker med inriktning på brandlarm. I rollen arbetar du både självständigt och i team med installation, service och driftsättning av brandlarmsystem hos företag, offentliga verksamheter och industriella miljöer.
Du kommer att vara en viktig del av vårt säkerhetsteam och bidra till hög kvalitet, trygghet och teknisk utveckling.
Installera och driftsätta brandlarmsystem enligt gällande regelverk.
Utföra service, felsökning och modernisering av befintliga brandlarmsystem.
Delta i projekt inom både privat och offentlig sektor.
Dokumentera arbeten enligt interna och externa krav.
Vid behov bidra med arbete inom andra säkerhetssystem såsom inbrottslarm, passage eller kamera.Profil
Vi söker dig som är trygg i din teknikerroll och har ett genuint intresse för säkerhet och teknik.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av installation och driftsättning av brandlarm.
God kännedom om regelverk och standarder (meriterande).
Kunskap inom andra säkerhetssystem är ett stort plus.
B-körkort. (obligatoriskt)
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och i team
