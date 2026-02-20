Säkerhetsstrateg till trygghets- och säkerhetsavdelningen.
Norrköpings kommun / Säkerhetsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetsjobb i Norrköping
2026-02-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad? Har du ett stort säkerhetsmedvetande och vill arbeta med att utveckla säkerheten vid Norrköpings Kommun? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
På trygghets- och säkerhetsavdelningen är vi tio personer som tillsammans utgör ett strategiskt och operativt stöd till alla kommunens verksamheter i frågor som rör säkerhet, civil beredskap, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, välfärdsbrott och försäkringar.
Tillsammans bidrar vi till att göra skillnad och skapar förutsättningar för att Norrköpings kommun ska kunna möta de krav och förväntningar som finns för våra ansvarsområden.
Ett försämrat säkerhetsläge ställer allt större krav på kommunens arbete med säkerhet. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för det övergripande trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen. Säkerhetsarbetet vid kommunen förutsätter att avdelningen utvecklas i takt med bl.a. nya krav och förutsättningar och säkerställer att våra strategier är anpassade mot dagens omvärldsläge. Arbetsgruppen har ett tydligt fokus på att tillgängliggöra och förtydliga vikten av säkerhetstänk och ett välfungerande säkerhetsarbete i hela kommunen.
Trygghets- och Säkerhetsavdelningens personal arbetar i en öppen och positiv miljö med ett stort mått av arbetsglädje och gemenskap. Våra ansvarsområden är högaktuella varför tjänsten också har höga leveranskrav. En av huvuduppgifterna är att fungera som stöd och vi har ett funktionsansvar i kommunens verksamheter och bolag inom våra arbetsområden. I ditt arbete kommer du både ha stöd och bollplank både från chef och kollegor.
Vi söker nu en säkerhetsstrateg som vill vara med och fortsätta vårt gemensamma arbete att utveckla kommunens arbete inom trygghets- och säkerhetsområdet. Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som strateg arbetar du med att utveckla kommunens säkerhetsarbete. Uppdraget kräver ett stort eget ansvar präglat av samarbete såväl inom kommunen som med externa parter, som till exempel med våra kommunägda bolag, andra myndigheter, civilsamhället och det lokala näringslivet.
Du leder långsiktig planering och formulerar målsättningarna inom dina ansvarsområden. Du följer upp inträffade händelser och utvecklar kommunens säkerhetsanalyser, kontinuitetsarbete och tar fram och etablerar strukturer för kommunens trygghets- och säkerhetsorganisation
Du förväntas i ditt arbete omvärldsbevaka samhällsutvecklingen, analysera nya kriminella fenomen och ny lagstiftning och ständigt värdera hur detta påverkar Norrköpings Kommun.
Tillsammans med kollegor på avdelningen både genomför och deltar du i utbildningar och övningar, både inom kommunen men även tillsammans med andra aktörer såväl internt som externt.
Du kan på sikt fungera som kommunens representant i regionala och nationella nätverk.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis beteendevetenskap, samhällsvetenskap, statsvetenskap, riskhantering med inriktning mot samhällssäkerhet. Alternativt har du en annan utbildning eller en relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har flera års arbetslivserfarenhet inom området. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet och har förmåga att driva och få gehör för komplexa frågor.
Vi söker dig som har handlingskraft, är resultatinriktad och som trivs med att samverka med andra. Du har en hög kommunikativ förmåga och erfarenheter av att som samordnare, strateg eller mötesledare skapa engagemang hos andra.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper där utåtriktad, analytisk och pedagogisk förmåga är särskilt önskvärda. Du trivs med att arbeta i ett team, men också att målinriktat och med drivkraft arbeta på egen hand. Du har lätt för att samarbeta med andra och tar gärna initiativ till nya yrkesrelationer och nätverk både inom och utanför den kommunala organisationen.
Det är meriterande om du har erfarenheter av:
• strategiskt arbete, arbete med styrning
• uppföljning
• utredningar
• säkerhetsarbete såsom till exempel fysisk säkerhet, personalsäkerhet, personsäkerhet eller informationssäkerhet
• arbete i en politiskt styrd organisation
Du har goda kunskaper i det svenska språket och god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Har du dessutom goda kunskaper om Norrköping underlättar det ditt arbete.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, varför anställningen kommer att föregås av en säkerhetsprövning med stöd av säkerhetsskyddslagen. Tjänsten kan innebära beredskapstjänstgöring i funktionen tjänsteperson i beredskap (TiB).
Vidare är ett krav att du innehar B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 23 mars
Kontakt: Säkerhetschef Johan von Below på 073-020 16 29, eller johan.vonbelow@norrkoping.se
eller HR-konsult Katarina Nyqvist, 011-15 30 10
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9755434