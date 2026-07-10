Säkerhetsspecialist med inriktning säkerhetsskydd
Ekobrottsmyndigheten Huvudkontoret / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-10
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Vill du bli en av oss och bidra till bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Vi söker en eller flera säkerhetsspecialister till vår säkerhetsenhet i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats
Ekobrottsmyndigheten är en myndighet med specialister som bedriver en heltäckande brottsbekämpning genom att förebygga, upptäcka, avbryta, utreda och lagföra ekonomiska brott. Alla kompetenser och yrkesroller är samlade under samma tak och vi arbetar tillsammans för att bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet genom att bekämpa ekonomisk kriminalitet.
På myndigheten arbetar ca 850 medarbetare med olika kompetenser såsom åklagare, poliser, utredare, administratörer och andra specialister. Vi arbetar tillsammans i fasta eller tillfälliga team.
På huvudkontoret finns säkerhetsenheten som ansvarar för myndighetens säkerhetsarbete. Det inkluderar säkerhetsskydd (personal-, informations- och fysisk säkerhet), informations- och fysisk säkerhet utanför säkerhetsskyddslagstiftningen, medarbetarskydd, signalskydd, kontinuitet- och krisberedskapsarbetet samt arbetet med totalförsvar som också ligger inom enhetens uppdrag. IT- och cybersäkerhetsfrågor hanteras i nära samverkan med myndighetens IT-enhet.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Du utgör ett viktigt stöd till myndigheten inom i första hand området säkerhetsskydd. Det inkluderar arbete inom personalsäkerhetsområdet, driva metod- och utvecklingsarbete inom säkerhetsskyddsområdet samt att arbeta med säkerhetsskyddade upphandlingar. Det finns goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling inom säkerhetsområdet. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på integritet.
I rollen som säkerhetsspecialist kommer du bl.a. att jobba med:
säkerhet i upphandlingar, inklusive att upprätta och följa upp säkerhetsskyddsavtal
genomföra säkerhetsprövningsintervjuer, bakgrundskontroller samt att framställa om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen
genomföra säkerhetssamtal och hantera personalärenden
arbeta med styrningsfrågor inom säkerhetsskyddsområdet
stödja myndighetens verksamhetsområden avseende personalsäkerhet, bedömningar och säkerhetsskyddade upphandlingar
eventuellt vara en del av myndighetens beredskapsorganisation
därutöver kan även andra uppgifter inom säkerhetsområdet bli aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet, alternativt motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer relevant
utbildning inom säkerhetsskyddsområdet
aktuell och flera års arbetslivserfarenhet för arbetsuppgifterna som arbetsgivaren bedömer relevant
god organisatorisk och administrativ förmåga
har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du utöver ovan även har
erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddade upphandlingar
erfarenhet av säkerhetsarbete vid statlig myndighet
erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer
aktuell och flera års erfarenhet av arbete med signalskydd
erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar
i övrigt en god kännedom om övriga säkerhets och totalförsvarsområden inom enhetens ansvar.Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du har ett stort intresse och engagemang för säkerhetsskyddsfrågor i kombination med en vilja att ta ansvar för området. Du är analytisk och har en mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du självständigt kan planera, genomföra och slutföra ditt arbete.
I din roll kommer du att ha ett stort individuellt ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor i ett team på säkerhetsenheten. I uppdraget arbetar du dessutom utåtriktat mot verksamheten. Det är därför viktigt att du har en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer, där kombinationen gott bemötande och pålitlighet i leverans är en framgångsfaktor för dig. Du är trygg i dig själv och har en hög integritet som du kan balansera mot din förståelse för verksamhetens behov och förutsättningar.
Du arbetar strukturerat och kan prioritera och avgränsa ditt arbete utifrån uppdraget. I rollen kommer du hantera frågor av olika slag och med många kontaktytor, det är därför av stor vikt att du har en god förmåga att kommunicera med andra och på ett bra sätt kan hantera människor som står under press eller befinner sig i en utsatt situation. Denna befattning kräver att du har en hög sekretessmedvetenhet och en hög integritet.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.Kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Gellerstedt, tfn 010-562 90 03.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Tjänstebenämning: Säkerhetsspecialist
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.
Ansök
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 12 augusti 2026.
I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EBM2026-918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979) Arbetsplats
Ekobrottsmyndigheten Huvudkontoret Jobbnummer
9998805