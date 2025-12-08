Säkerhetsspecialist med inriktning personalsäkerhet
Regeringskansliet / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-12-08
Enheten för informationssäkerhet och personalsäkerhet, RK Säkerhet, Förvaltningsavdelningen
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig del av det systematiska säkerhetsarbetet i Regeringskansliet? Har du erfarenhet av arbetet med personalsäkerhet i en större organisation och är van vid att arbeta med systematiskt säkerhetsskyddsarbete? Som medarbetare hos oss får du ett uppdrag där du bidrar till Sveriges säkerhet genom att arbeta med frågor som rör personalsäkerhet i Regeringskansliet.
Som personalsäkerhetsspecialist arbetar du inom personalsäkerhetsområdet och bidrar till det systematiska säkerhetsskyddsarbetet i Regeringskansliet. I din roll ansvarar du för analys, normering och uppföljning avseende säkerhetsprövning, samt vidareutvecklar arbetsformer och metodik för säkerhetsprövning. Du ansvarar även för utvecklingen av regelverk och handlingsplaner samt planerar, genomför och vidareutvecklar utbildningar inom personalsäkerhetsområdet.
I rollen genomför du även vissa initiala och uppföljande säkerhetsprövningsintervjuer samt stödjer andra som genomför samtal. Du genomför även utredningar vid incidenter relaterat till personalsäkerhetsområdet. Du representerar verksamheten i möten med interna och externa samverkanspartners.
Bakgrund
Du har för verksamheten relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen. Har du genomgått säkerhetsskyddsutbildning är det meriterande. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom personalsäkerhet samt att du har kunskap om de lagar och regelverk som styr säkerhetsskyddet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med övriga kompetensområden inom säkerhetsskydd och har aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom myndighet/offentlig verksamhet. Vi ser det även som meriterande med erfarenhet av arbete med samverkan och dialog i en större organisation, samt kunskap om intervjuteknik eller samtalsmetodik.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi ser även att du har en förmåga att skapa förtroendefullt samarbete på alla nivåer både internt och externt samt att du värdesätter goda relationer. Gott omdöme är en självklarhet för rollen. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Tjänsten är en eller flera tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning som start. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kontakta Stefan Andersson som är sektionschef på 08-405 27 81. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Fackliga kontakter är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3:e januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
