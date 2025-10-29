Säkerhetsspecialist med inriktning fysisk säkerhet
2025-10-29
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!
Avdelningen för juridik och säkerhet är en nybildad avdelning som nu påbörjar en utvecklings- och expansionsresa.
Vi söker därför fler engagerade medarbetare för att stärka vår förmåga inom flera säkerhetsområden.
Hos MSB kommer du också att få vara med i myndighetens spännande förändringsresa mot ett ökat fokus på civilt försvar.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som säkerhetsspecialist kommer du i första hand att arbeta med myndighetens arbete inom fysisk säkerhet men även andra säkerhets- och säkerhetsskyddsrelaterade uppgifter ingår i tjänsten.
Du har som uppdrag att bidra till att utveckla det strategiska och operativa arbetet inom fysisk säkerhet. I din roll ingår bland annat att:
- genomföra sårbarhetsbedömningar.
- ta fram kravställningar och åtgärdsplaner.
- genomföra uppföljningar internt.
- delta i kontrollverksamhet externt.
- delta i arbete med metodutveckling.
- planera och genomföra utbildningar eller andra kommunikativa insatser som riktar sig mot olika målgrupper inom MSB:s verksamhet.
Du kommer att få vara med och bidra till att öka förmågan att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete i olika delar av myndigheten. Du kommer också att genomföra utredningar, ta fram beslutsunderlag, rapporter och styrande dokument.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som MSB bedömer vara likvärdig.
- dokumenterad erfarenhet av arbete inom fysisk säkerhet.
- dokumenterad erfarenhet av säkerhetsteknik, övervakning och tillträdesskydd från stora organisationer.
- god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- arbetat inom offentlig sektor med motsvarande arbetsuppgifter.
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
- erfarenhet av att genomföra analyser och ta fram kravställningar samt åtgärdsplaner.
- erfarenhet av kontroll och utvärderingar av fysisk säkerhet.
- erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar för olika målgrupper.
- har certifieringar eller andra utbildningar inom fysisk säkerhet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Som säkerhetsspecialist hos oss behöver du även ha integritet och en god analytisk och administrativ förmåga. Du behöver ha förmågan att på ett strukturerat sätt arbeta självständigt eller tillsammans med andra för att nå uppsatta mål.
MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär och det är därför viktigt att du är stabil med en förmåga att kunna verka vid störningar och under oförutsedda förhållanden.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Avdelningen för juridik och säkerhet leds av myndighetens chefsjurist/säkerhetsskyddschef och består totalt av ett femtiotal medarbetare indelade i fyra enheter samt ett stabsstöd till avdelningsledningen. Vi finns i både Karlstad och Stockholm.
Tjänsten som säkerhetsskyddsspecialist är placerad vid Enheten för säkerhet 2 som i huvudsak ansvarar för säkerhetsskyddsanalyser, personalsäkerhetsfrågor, fysisk säkerhet, frågor kring signalskydd samt säkerhetsskyddad upphandling. I dagsläget finns ett tiotal befattningar vid enheten.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet till distansarbete.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Melina Mellin. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240
Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025
