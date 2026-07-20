Säkerhetsspecialist inriktning personalsäkerhet
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-20
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du vår nya specialist på personalsäkerhet?Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
I rollen som säkerhetsspecialist med inriktning på personalsäkerhet bidrar du, tillsammans med dina kollegor, till att skydda elförsörjningen genom att säkerställa att Svenska kraftnät rekryterar pålitliga och lojala medarbetare ur säkerhetsskyddslagens perspektiv. Du arbetar med att genomföra säkerhetsprövningar av personer som är aktuella för en befattning med inplacering i säkerhetsklass. I detta arbete genomför du bakgrundskontroller, intervjuer och utredningar samt hanterar registerkontroller. Utöver samtal är en viktig del av arbetet att bearbeta och analysera informationen som inhämtats för att kunna ge rekommendationer till beslutsfattare om kandidatens lämplighet.
I rollen ingår också att delta i Svenska kraftnäts arbete med befattningsanalys, som ligger till grund för vilka befattningar på myndigheten som ska inplaceras i säkerhetsklass. Du får vara med och bidra till det viktiga skyddet av samhällskritisk infrastruktur i en föränderlig värld. Tillsammans med teamet arbetar du kontinuerligt med att utveckla vår säkerhetsprövningsprocess och metoder, för att säkerställa att vårt arbete har effekt och att processerna följer gällande lagstiftning och riktlinjer.
I din roll har du många kontaktytor internt inom myndigheten, och du kommer att få möjlighet att vidareutvecklas inom området genom nära samarbete med kunniga kollegor inom olika specialistkompetenser och bakgrunder.
Enhet Verksamhets- och säkerhetsskydd tillhör sektionen Säkerhet på avdelning Säkerhet och beredskap. På enheten arbetar i dagsläget 12 personer samt enhetschef, med en blandning av såväl fast anställda som konsulter.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög integritet, gott omdöme och ett starkt ansvarstagande. Du är analytisk och strukturerad med förmåga att bearbeta och värdera information för att göra välgrundade bedömningar. Samtidigt är du kommunikativ och förtroendeingivande, vilket gör att du skapar goda relationer och genomför professionella samtal även i känsliga frågor.
Du trivs med att samarbeta med andra, tar eget ansvar för ditt arbete och drivs av att utveckla både arbetssätt och processer. Med ett högt säkerhetsmedvetande motiveras du av att bidra till skyddet av samhällsviktig verksamhet och göra skillnad i ett viktigt samhällsuppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna roll.Utbildningsbakgrund
Utbildning inom exempelvis statsvetenskap, beteendevetenskap, säkerhet eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du har även:
Minst två års aktuell och relevant erfarenhet av att genomföra strukturerade samtal i ett professionellt sammanhang, såsom säkerhetsprövningsintervjuer, utredningar, personbedömningar.
Relevant arbetslivserfarenhet av att analysera, bearbeta och göra bedömningar av komplexa informationsmängder.
God förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.
Meriterande:
Relevant erfarenhet av arbete med säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.
Aktuell utbildning inom säkerhetsskydd.
Erfarenhet av handläggning i statlig verksamhet.
Kunskap om och erfarenhet av elförsörjningens struktur och processer.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Viss möjlighet till distansarbete, två dagar/vecka när arbetsuppgifterna så tillåter.
Resor förekommer i mycket begränsad omfattning i denna tjänst.
Sista ansökningsdag 7 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med eventuellt sex månaders provanställning.
För slutkandidater tillämpas färdighetsprov.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
För mer information kontakta gärna följande personer:
Rekryterande chef Emmelie Ahlskog, tel. 010-350 91 52
Ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind, tel. 010-475 80 07
Fackliga representanter;
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72
Erika Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10006410