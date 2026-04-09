Säkerhetsspecialist inom anläggningssäkerhet
Soros Consulting AB / Säkerhetsjobb / Sundbyberg Visa alla säkerhetsjobb i Sundbyberg
2026-04-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker flera erfarna säkerhetsspecialister till ett långsiktigt uppdrag inom samhällsviktig infrastruktur. Uppdraget innebär att arbeta med fysisk säkerhet i komplexa anläggningsprojekt där höga krav ställs på kvalitet, struktur och samverkan.
Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa att anläggningar uppfyller krav på fysiskt skydd och säkerhetstekniska lösningar genom hela projektets livscykel.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en verksamhet med ansvar för fysiskt skydd av tekniska anläggningar - från projektfas till överlämning till förvaltning. Arbetet omfattar bland annat perimeterskydd, kameraövervakning, passagesystem, inbrottslarm samt mekaniska och elektromekaniska säkerhetslösningar.
Rollen innebär att hantera flera parallella projekt, vilket ställer krav på god struktur, självständighet och prioriteringsförmåga. Dina arbetsuppgifter
Ta fram tekniska beskrivningar för fysisk säkerhet i anläggningsprojekt
Agera teknikstöd inom säkerhetsfrågor i projekt
Granska och utvärdera teknisk dokumentation mot kravställning
Delta aktivt i projektmöten samt leda teknikmöten
Utföra platsbesök och medverka vid besiktningar
Ansvara för överlämning av färdig anläggning till förvaltning
Bidra till framtagning av styrande dokument och säkerhetsprocesser
Följa upp och kontrollera säkerhetslösningar Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom fysiskt skydd/skalskydd eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet inom fysisk och säkerhetsteknisk säkerhet
Erfarenhet av att ta fram eller granska tekniska beskrivningar och kravdokument
Erfarenhet från liknande uppdrag inom anläggningsprojekt
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från energisektorn eller annan samhällsviktig verksamhet
Erfarenhet som säkerhetskonsult inom fysiskt skydd
Erfarenhet av arbete i entreprenadform
Certifieringar inom säkerhetssystem
Övrig information
Omfattning: 100%
Plats: Sundbyberg, med möjlighet till upp till 50% distansarbete
Resor kan förekomma
Säkerhetsprövning krävs
Detta uppdrag passar dig som vill arbeta nära samhällskritisk infrastruktur och bidra med din expertis inom fysisk säkerhet i tekniskt avancerade projektmiljöer.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9843754