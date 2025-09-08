Säkerhetsspecialist fysisk säkerhet inom verksamhetsskydd & säkerhetsskydd
2025-09-08
Om uppdraget
Region Stockholm ansvarar för att kollektivtrafiken är trygg, tillgänglig och hållbar - varje dag reser över 700 000 personer med SL:s trafik. Trafikförvaltningen har ett omfattande säkerhetsuppdrag där vissa byggnader, anläggningar, personal och informationssystem omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Nu söker vi en specialist inom fysisk säkerhet till Trafikförvaltningens säkerhetsavdelning. I den här rollen blir du en viktig resurs i arbetet med att skydda verksamhetskritiska anläggningar och funktioner. Du kommer att bidra med expertkunskap inom byggnadstekniskt och säkerhetstekniskt skydd, och vara med och utveckla styrdokument och kravställning som påverkar hela organisationen.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Samordna och formulera krav på fysisk säkerhet utifrån lagstiftning och verksamhetens behov.
Stödja verksamheten med specialistkunskap vid nybyggnation, ombyggnation och uppgradering av lokaler och anläggningar.
Ta fram, granska och vidimera styrdokument och tekniska underlag kopplade till fysisk säkerhet och byggteknik.
Tolka och analysera regelverk, ritningar och dokument (t.ex. SSF, BBR) och föreslå åtgärder vid nya krav eller lagändringar.
Arbeta strategiskt för att skapa enhetliga, hållbara och driftsäkra säkerhetslösningar inom hela organisationen.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av fysisk säkerhet inom byggteknik och/eller säkerhetsteknik.
Är van att tolka lagar, standarder och regelverk och omsätta dem i praktiska lösningar.
Har god pedagogisk och kommunikativ förmåga.
Arbetar strukturerat, självständigt och lösningsorienterat i komplexa organisationer.
Har svenskt medborgarskap och kan genomgå säkerhetsprövning (krav).
Meriterande är om du har erfarenhet från offentlig sektor eller samhällsviktig verksamhet, samt kunskap om säkerhetsskyddslagen och framtagning av styrdokument.
Övriga villkor
Plats: Stockholm, Lindhagensgatan 100 (hög närvaro på plats, viss administration kan ske på distans)
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Start: 2 november 2025
Uppdragstid: 12 månader, med option på förlängning (1+1+1+1+1 år)
Övrigt: Uppdraget är placerat i säkerhetsklass, vilket innebär krav på godkänd säkerhetsprövning och säkerhetsskyddsavtal.
Om A-Talent Tech
Du blir anställd hos A-Talent Tech och arbetar som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, kollektivavtal, tjänstepension (möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande, så vänta inte med din ansökan. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
