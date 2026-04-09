Säkerhetsspecialist anläggningssäkerhet

Future People AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2026-04-09


Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Future People AB i Stockholm, Solna, Järfälla, Täby, Södertälje eller i hela Sverige

Vi på Future People söker en säkerhetsspecialist till vår kund i Sundbyberg
Om rollen
Du kommer att tillhöra en enhet som ansvarar för myndighetens arbete med fysiskt skydd av anläggningar - både i projektfas och vid överlämning till förvaltning.
Skyddet omfattar bland annat:

perimeterskydd

kameraövervakning

passersystem

inbrottslarm

mekaniska och elektromekaniska säkerhetssystem

Du arbetar parallellt i flera projekt och förväntas kunna prioritera, arbeta självständigt och skapa struktur i ditt arbete.

Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetsspecialist kommer du att:

ta fram tekniska beskrivningar för fysisk säkerhet i anläggningsprojekt

fungera som teknikstöd i projekt kopplat till fysiskt skydd

granska och utvärdera teknisk dokumentation

delta i projektmöten och bidra med specialistkompetens

ansvara för teknikmöten och protokoll

genomföra platsbesök och delta vid besiktningar

överlämna färdig anläggning till förvaltning

bidra i framtagning av styrande dokument och processer

följa upp och kontrollera det fysiska skyddet

Du har många kontaktytor både internt och externt, inklusive leverantörer och samarbetspartners.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen ska du uppfylla följande:

eftergymnasial utbildning inom skalskydd (fysiskt skydd och säkerhetstekniska system), alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet

minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete med fysiskt- och säkerhetstekniskt skydd i roll som säkerhetsspecialist, teknikansvarig eller teknisk projektledare

erfarenhet av att ta fram eller granska styrande dokument, tekniska beskrivningar eller kravställningar inom fysisk säkerhet

erfarenhet av minst två liknande uppdrag inom fysisk säkerhet i anläggningsprojekt

god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift

B-körkort

Meriterande
erfarenhet som säkerhetskonsult inom energisektorn

erfarenhet från samhällsviktig verksamhet

erfarenhet av arbete i entreprenadform

certifiering inom säkerhetssystem

Omfattning: 100% Start: Juni Sista dag att ansöka är 16/4
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7534884-1936573".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Future People AB (org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Future People

Jobbnummer
9844192

Prenumerera på jobb från Future People AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Future People AB: